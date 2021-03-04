區議員指巡視三無大廈喉管工作緩慢　促加快進度助業主修葺

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-04 17:06

劏房喉管設計和安全度一向為人詬病，在疫情持續和火警意外頻生下，喉管亂駁和消防設施不足引起的問題再次浮面。剛出爐的財政預算案中，提到會預留10億元資助40年或以上樓齡進行渠管維修或提升工程，而深水埗是其中一個劏房和舊唐樓林立的地區，亦有不少是「三無大廈」。今日（4日）深水埗區議會房屋事務委員會就「三無大廈」問題向政府部門查詢，有區議員認為署方檢查喉管進度緩慢，應加快工作速度，協助區內舊樓更換喉管及改善劏房消防設施。

深水埗區議會房屋事務委員會就「三無大廈」問題向政府部門查詢，有區議員表示，深水埗區的私樓喉管亂駁和消防問題嚴重，疫情下不但影響衞生，消防設備不足更會威脅居民的人身安全。深水埗區議員李庭豐指出，民政事務署曾提出會因應衞生問題向「三無大廈」提供一次清潔服務，惟不清楚相關行動的具體詳情，建議署方應把傳染風險高的大廈天井納入清潔範圍，亦提出可乾清（即收拾垃圾和掃地）和濕清並行的方案。對於屋宇署的外牆排水管檢查進度，他則認為進度落後，未如理想，「喺上年6月開始到依家3月，只檢查咗九分之一，進度好落後囉」。

今日（4日）深水埗區議會房屋事務委員會就「三無大廈」的問題向政府部門查詢。（曾鳳婷攝）

建議疫情下署方派員清潔天井

區議員覃德成則認為，署方過往落區巡視這類型的大廈時，清潔工作依舊不足，建議署方應就清潔支援再行一步，需適時檢視有沒有其他方法可以做得更好，或提供多於一次的服務。他指疫情下也應考慮派員把天井等高風險的地方進行清潔。

民政事務署代表回覆查詢時表示，「地區主導行動計劃」（即一次清潔服務）過往在18區也有因應各自需要提供清潔服務，亦有針對疫情，計劃在短期內協作業主，同時希望以此為誘因鼓勵業主改善大廈和設立法團管理。即使在疫情下，也額外計劃投放130萬元擴展行動範圍。新年前已委託承辦商研究和嘗試清潔天井，惟天井位置較為危險，故會在承辦商完成研究後，再安排清潔工作。

屋宇署則指出，在防疫抗疫基金下，以分階段形式聘請顧問公司進行視察，去年6月已成功招聘部分公司展開工作，餘下則於去年12月起陸續簽約。現時預計視察了2萬個大廈外牆喉管，當中向200個發出修葺令或先代為維修，深水埗區有1,750個大廈包括在內，一些涉及指定區域及曾實施強制檢測的大廈則會優先處理。而早前財政預算案提出的10億元資助40年或以上樓齡進行渠管維修或提升工程計劃，業主亦能在完成工程後申請資助。

對於「三無大廈」的消防問題，李庭豐指出，有鴨寮街單位於1月時曾因電線短路引發火警。雖然當時未有居民因而喪命，但卻引來不少後續問題，如大廈因火災停電兩周，居民需找臨時住所安置；而大廈只有一條樓梯進出，亦揭示「三無大廈」的消防安全隱憂。他要求消防處交代過去一年在深水埗區內樓宇進行的巡查數字，以了解處方會如何加強大廈消防安全。

促加設手提式消防設備作應急之用

覃德成建議處方調查火災事故時，多留意唐樓天台的高風險積聚品，如瓦斯爐和其他電器用品，他認為這是其中一個經常引起火警的原因，促請消防處嚴密跟進。此外，他指出三無大廈的消防設施不足，處方又未能在短時間內處理問題，覃建議在分間樓宇中應設有手提式的消防設備作應急之用，給住戶生命上的保障。另一名區議員劉佩玉則指出，除了消防設備需要改善外，也要加強市民尤其少數族裔的消防意識，應讓社工隊在三無大廈附近多接觸市民和設立專責小隊教育街坊。

消防處回覆查詢指，2020年共收到116宗與深水埗區有關的消防設備投訴，當中包括消防設備不在有效操作狀態、沒有進行年度檢查、消防設備被阻塞等，共發出52封警告信、28封消除火警危險通知書。在一般的巡查下，巡視60年或以上樓齡的樓宇，亦發現當中有65棟有問題，例如有逃生途徑被阻塞或天台/地下出口被鎖上的情況，亦就相關火警危險發出「消除火警危險通知書」171張。就以上情況，處方成立消防安全巡查專隊處理個案，如違規的情況仍然持續，處方或會向相關人士提出檢控。對於加強少數族裔的消防意識，處方則表示，在區內多處設立有少數族裔語言的橫額，以及日後在防疫措施許可下，舉辦防火講座。