撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-07 16:58

3月掀起黃花風鈴木盛放，引起市民「打卡」熱潮。在黃花風鈴木的集中地深水埗區，近日區議會進行「樹木普查」，發現區內樹木普遍健康和結構情況大部分僅達一般水平，深水埗區議員、城市綠化及樹木管理小組主席袁海文指，將會跟進有關樹木的健康狀況，亦希望教育公眾保護樹木的資訊。

深水埗區「四小龍」居民參與樹種補種，令區內增加不少黃花風鈴木。（深水埗區議會提供圖片）

深水埗區議會城市綠化及樹木管理工作小組去年6月透過公開招標，邀請長春社協辦「深水埗區主要路旁樹木調查及社區參與工作坊」，探討社區面對的樹木管理問題，並提出改善建議，向公眾推廣樹木知識。長春社於今年2月間向區內2,388棵樹木進行調查，並於本月初完成。長春社總監蘇國賢指，區內超過70%為半成熟到成熟樹木（胸徑由100毫米至1000毫米，約20%是新種樹木），發現區內樹木普遍健康和結構情況大部分只達一般水平，雖然沒有發現即時危險、嚴重問題的樹木，但健康較差的樹木佔5.59%，結構較差的樹木佔3.85%，主要原因為陽光不足、過密和不當修剪。

蘇國賢表示，一些在樹上存在多時的問題，例如嵌入樹身的樹牌、支撐裝置和樹穴阻礙生長等，一直未獲解決，護理方亦多以「頭痛醫頭」的被動方式進行，例如修剪時只處理造成阻礙的枝條。他建議要以可持續的城市森林，提供可持續的效益給深水埗社區為目的，設立可評估的目標，如有好的健康和結構樹木的百分比，追求質量而不是數量。此外，要制定不同時期的種植策略，包括降低密度、考慮樹種成熟時的大小等種植前的問題、提出合適的種植方法，讓樹木從小發展出較健康的結構，以及在日常護養方面，要以樹木整體情況為考慮，及早找出和解決生長問題，來保育有價值的樹木。而與公眾共同協作，例如教育、諮詢、參與，亦可增加透明度及市民的歸屬感。

深水埗區議會城市綠化及樹木管理工作小組去年6月透過公開招標，邀請長春社協辦「深水埗區主要路旁樹木調查及社區參與工作坊」，探討社區面對的樹木管理問題，並提出改善建議，向公眾推廣樹木知識。左為深水埗區議員、城市綠化及樹木管理小組主席袁海文，旁為長春社總監蘇國賢。(深水埗區議會提供圖片)

居民有份揀樹木品種 成就黃花風鈴木「打卡」熱

深水埗區議員、城市綠化及樹木管理小組主席袁海文憶述，數年前颱風吹倒不少社區樹木，令很多市民感到可惜，當時康文署接納他的意見，讓市民選擇在深盛路補種的樹種，居民考慮樹木的特性後，選取了黃花風鈴木，至近日黃花風鈴木盛放，吸引不少居民關注，更掀起「打卡」熱潮。袁亦指，將會跟進調查中有關樹木的健康狀況，亦希望教育公眾保護樹木的資訊。