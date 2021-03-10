CCTV直擊｜兩男凌晨破壞「社區雪櫃」擅取摺枱　發起人：他們想點

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-10 18:52

去年11月，在佐敦經營體育非牟利團體的簡先生，受電影《麥路人》的情節啟發，在吳松街路旁放置一個塗上藍色的雪櫃，裡面放有一些乾糧及日用品，如餅乾、即食麵，甚至口罩等，讓區內有需要人士自取。「社區雪櫃」設立近5個月，竟有兩名男子在雪櫃前「翻箱倒櫃」，最後更將雪櫃旁的摺枱偷去，簡先生公開片段，對二人破壞雪櫃的行徑感到不解。

「社區雪櫃」自去年底設立後，一直深受區內基層歡迎。至今日（10日）凌晨1時許，在雪櫃旁的閉路電視鏡頭拍攝到，有兩名年輕男子把雪櫃「翻箱倒櫃」一番，又打開雪櫃門似是尋找物品，其中一名男子將本來放在摺枱的紙皮箱，放在雪櫃頂部，又向同伴交頭接耳，二人交談數句後，其中一人便把摺枱收起並拿走，二人隨即離開鏡頭拍攝範圍。

簡先生清晨公開涉事的閉路電視片段，並慨嘆「大家可否告訴我，他們想點？來破壞藍雪櫃！」網友紛紛留言，指摘二人的行為，「明顯想偷雪櫃，見無電就放棄」，亦有有心網友留言，指自己可向簡先生提供二手摺枱。

「社區雪櫃」的發起人簡先生去年受訪時表示，受電影《麥路人》啟發，希望為社區上的基層略盡綿力，為疫情下失業及低收入人士提供領取食物的機會，他指放置雪櫃而非層架，是希望為領取食物的人提供一種「家的感覺」，「就好似你返屋企會打開雪櫃攞嘢食咁」。