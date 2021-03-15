珍寶海鮮舫活化計劃突告擱置　區議員：海洋公園過橋抽板

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-15 18:21

施政報告去年推出「躍動港島南」，當中海洋公園獲得政府撥款救亡的同時，將珍寶海鮮舫交由園方以非牟利方式幫助活化和保存，然而旅遊事務署代表突然在上周四（11日）的南區區議會中表示海洋公園因資源緊絀問題，暫時擱置海鮮舫的捐贈，亦未有交代重啟活化工作的時間表，有議員對此感到詫異，形容之前毫無先兆，批評園方取得立法會撥款後，便一腳踢開海鮮舫，有過橋抽板之嫌。

海洋公園的「重生方案」是施政報告推行「躍動港島南」計劃中的其一個重點項目，計劃包括活化珍寶海鮮舫、提升香港仔和黃竹坑一帶的文化及消閒設施等。立法會財委會在去年五月時曾通過向海洋公園撥款54.25億元，至今年一月政府再提出向海洋公園提供一筆約16.7億元的非經常撥款，以及由2022至23財政年度起的四年提供合共最多11.2億元，供公園解決目前財政需要及支持公園未來的保育和教育措施，但54億元撥款撥出不足一年，活化珍寶海鮮舫的計劃突然出現變數。

上星期四（11日）的南區區議會大會，提到「躍動港島南」計劃議題及執行細節，旅遊事務署旅遊事務助理專員突然表示，因現時海洋公園各個項目正在進行中，資源緊絀，經與相關部門、捐贈人及公園商討後，決定暫時擱置珍寶海鮮舫的捐贈予海洋公園計劃，待園方處理好園內事宜後再作交代，而由於海鮮舫捐贈已暫停，計劃興建的碼頭亦落成無期，當場令一眾區議員感到詫異。

區議員：珍寶是香港人集體回憶

南區區議員黃銳熺表示，會議上的書面文件上並沒有提到珍寶海鮮坊活化計劃會暫時擱置，直至一眾議員追問下，旅遊事務署代表才回覆因園方資源緊絀才告暫停。他表示，海鮮坊對香港人來說是重要項目，亦是一個能代表南區和充滿集體回憶的建築物，應該好好處理。他對現時活化珍寶航工作擱置感到擔心，認為園方應就活化海鮮坊的方向及發展向公眾交代。

他批評海洋公園利用珍寶海鮮坊作海洋公園的「重生方案」一部分，以爭取公眾支持，惟向立法會申請撥款後，即停止活化工作，尤如一腳踢開珍寶海鮮坊，有過穚抽板之嫌。

黃銳熺指出海洋公園本就是一個以保育為主題的園區，活化珍寶海鮮坊亦是園方的社會責任，若然園方最終無法達成活化海鮮舫目標，便如同向公眾開「空頭支票」。他會繼續追問園方和政府部門，希望在一年內可以得知珍寶海鮮坊大致活化方向和實際時間表，否則就是政府未有做好把關工作，將責任甩給園方。

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電影《食神》曾到場取景 去年三月宣告停業

《香港01》現就擱置活化珍寶海鮮舫一事向海洋公園查詢。

位於香港仔深灣的珍寶海鮮舫，由商人王老吉集資籌建，惟開業前曾於1971年遭大火吞噬，釀成多人死傷，王轉交「賭王」何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤打理，斥資3000萬元重建新的珍寶海鮮舫，於1976年落成及開業，過去四十年來成為外國遊客必到的旅遊地，而周星馳主演的《食神》亦在該處取景，惟因疫情重創本地旅遊業，珍寶海鮮舫至去年三月正式宣告無限期停業，其後預算案宣佈無償交予政府打理。