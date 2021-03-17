8組可發展棕地料可提供逾2萬伙公屋單位　研究工作預計明年完成

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-17 17:56

本地住屋需求殷切，政府在去年敲定8組分別位於元朗、屯門及大埔的棕地群以發展公營房屋。規劃署去年把其中7組的棕地群圖則上載，而餘下一組圖則亦於上月公開，可見元朗區的棕地群發展佔最多，共有5組，包括在十八鄉、大旗嶺、沙埔、屏山南及屏山北，而位於屏山北的棕地群面積最大，佔地18公頃。 有區議員質疑研究範圍內有不少寮屋及村民居住，與政府提出發展棕地的方向並不一致，故今日（17日）在元朗區議會就用地改劃安排作出查詢。政府代表回覆指，正在進行有關棕地群的可行性研究，料在2022年完成，現階段未有實際受發展項目影響的村民和寮屋數目的相關資料。而土拓署則在粗略估計下，指8組可發展棕地可提供超過2萬的公營房屋單位，部分單位估計在10年內完成相關工程。

+ 2 + 2 + 2

元朗區議會房屋及城鄉規劃和發展委員會於今日召開會議，元朗區議員梁德明早前聯同其他區議員就討論元朗區零散棕地發展向規劃署、地政署及土木工程拓展署作出查詢。相關部門未有派員出席，僅提供書面回覆。

綠圈為村民住處，亦包括在發展棕地群（屏山南）內。（區議會文件）

多名區議員向相關政府部門提問有關發展棕地群擬建的單位數目、落成年份及棕地群研究完成日期，亦要求政府列出範圍內受影響村民數字以及對他們的安排。有議員質疑政府有意避開發展棕地群（屏山北）附近，不在這些地帶進行研究及使用土地收回條例處理，而該處是由發展商持有的零散棕地，故要求相關部門解釋原因。

有區議員質疑政府有意避開發由發展商持有的屏山北零散棕地，不在這些地帶進行研究及使用土地收回條例處理。（梁鵬威攝）

遭質疑避開私人發展商土地 規劃署：超過8成棕地位於私人土地上

規劃署回覆查詢時表示，要推動公營房屋的發展，無可避免影響現時在土地上的居民。署方指出，部分民居因所在位置等因素，如夾雜在棕地羣中間，將需要被清拆，政府亦會根據相關條款向受清拆影響的合資格居民作出安排。署方同時承諾在規劃過程中，會盡一切可行方案減低居民所受到的影響。

對有質疑指政府未有檢視附近由發展商持有的棕地，規劃署則指出，根據《棕地研究》，超過8成的棕地位於私人土地上，政府在任何地方物色棕地群作公營房屋發展，必定涉及收回私人土地或與私人土地相鄰，並強調個別土地的業權狀況、擁有人的背景及身份並非署方物色棕地群作公營房屋發展的考慮因素，因此不存在避開私人發展商土地儲備做法。

規劃署指，根據紀錄，是次檢視棕地群的對象是未被政府或私人發展計劃涵蓋的零散棕地為主，以評估當中有多少適合短中期作公營房屋發展為目標。在提問中提到鄰近的屏山北零散棕地位於庸園路以東，屬於「綜合發展區」地帶。而2018年《新界棕地使用及作業現況研究》尚在進行期間，城規會正處理有關該區的規劃申請，當中提到建議將土地用途改為住宅發展（分層住宅及屋宇），因此該區內的零散棕地已在「棕地研究」被歸類於已有私人發展計劃的項目，故未有納入檢視範圍，而是先按現行機制處理。申請人已於2020年年中撤回庸園路以東「綜合發展區」的規劃申請。現時土拓署就屏山北棕地群進行工程可行性研究，視乎研究建議，政府會因應需要，調整發展公營房屋的範圍。

+ 10 + 10 + 10

地政總署：會根據條例發放法定補償

土拓署則表示，有關棕地群的可行性研究預計在2022年大致完成，接着會申請進行改劃土地用途，並把相關研究報告供城規會考慮，以啟動地區諮詢工作。現階段8組棕地群粗略預計共可提供超過2萬個公營房屋單位，當局會爭取把部分單位落成時間在10年內完成，以增加短中期房屋供應。

地政總署回覆查詢指，由於有關發展仍處於研究階段，故署方並沒有受影響村民數目及寮屋數目的確實資料 。對於受影響人士安排，署方表示，政府在引用法例收回私人土地時，除會根據條例發放法定補償外，亦會向受影響合資格土地業權人及佔用人發放多種特惠津貼，並向受清拆影響的合資格居民作出安置安排。