撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-21 13:59

政府因應新冠肺炎疫情，勒令包括派對房間在內的表列處所停業，有業界今日召開記者會控訴政府不慰問、不溝通及不支援的三不鴕鳥政策，將派對房間推向不同部門之間互相卸責，至今仍不肯與業界溝通，以致出現逾八成業界人士選擇轉手或結業離場，更有負責人貸款後入不敷支，打算申請破產，業界促請政府讓派對房間有條件下復業，同時爭取補償捱過當前難關。

派對房間由去年開始經歷三度停業，合共歷時八個月。（資料圖片）

由至少150名負責人組成的「派對房間苦主聯盟」，今日(20日)召開記者會講述行業慘況，其中一名發起人、香港派對場地協會會長林漢然表示，自去年新冠肺炎肆虐後，派對房間至少三度停業，停業時間合共長達8個月，但政府只提供合共10萬元補助，據他理解，由於業界中人對未來前景看不到曙光，全港大約500多個派對場地，至少有五至六成選擇將場地轉手，亦有大約兩成人結業收場。

林漢然批評政府採取駝島政策，對業界採取無溝通、無支援、無慰問的三不態度。(莫家文攝)

生意越做越縮

以他為例，原本擁有五個中型派對房間，因業主不願減租，無法長捱下去之下，只好將其中三間轉讓，但他獲悉部分派對場地經他轉手後，其他東主亦捱不下去，一年內轉手達兩至三次，甚至聽聞有東主願意「零頂手費」，只要有人接下交租便可，可見業界目前面對的苦況。

另一名派對房間東主Ringo，大約十年前在尖沙咀從事藥房生意，因有朋友轉讓派對房間而入股經營，高峰期擁有4間派對場地，但連月停業白交十多萬元租金的情況下，又無人願意接手，結果不斷壯士斷臂，其中三間提早結束租約賣家當救亡，如今剩下一間仍然營運中，他早前已向銀行貸款冀可捱至復業，但每月供款六千多元，加上另覓教音樂兼職，每月亦只得萬多元收入，無法兼顧家庭供樓及交數萬元派對房間租金，最壞打算是申請破產，慨嘆「家陣各行各業都差，好難搵一份工去照顧屋企，又要頂住派對房間所有開支。」

另一名派對房間負責人Cyber表示，原本從事地產行業，大約三至四年開始經營派對房間生意，高峰期在油尖旺區擁有15間中型派對房，至第二度停業後之前所賺下的盈餘已見底，目前餘下10間繼續經營，並用自身儲蓄交租，期望政府盡快復業。

業界人士批評要供樓養家,又要維持派對房間停業期間的基本運作,但政府一直採取不聞不問的態度，懶理行業死活。(莫家文攝)

業界質疑派對房間行業被政府漠視

聯盟發起人林漢然表示，派對房間作為近七至八年內新興的行業之一，全行涉及的人手大約5000人，而負責人大約屬二十多歲至四十歲的年青創業者，政府政策不到位，加上行內人數不及其他行業多，以致政府忽視他們的存在，由始至終沒有一個部門聯絡他們，溝通有否需要幫助，甚至他們欲向政府部門求援時，部門與部門之間互相推諉，「去信過張建宗、林鄭特首，之後再發信食衞局、商經局，無一個有實質回覆，問邊個部門對口，一個部門卸去另一個部門，甚至有人同我講要搵警方。」

派對房間去年曾經歷短歷復業，但林稱受限聚令所限，只及以前大約四成生意額，聖誕旺季更加要停業至今。（資料圖片）

林又表示，派對房間目前已到危急關頭，願意配合防疫政策有條件復業，包括客人入場前必須量體溫、戴口罩、掃安心出行或人手登記，每個房間只准容納限聚令上限人數，全程不准進食或除口罩聚餐，亦呼籲員工接種疫苗及接受定期檢測，強調「如果遵守晒以上條件，我哋嚴謹過食肆，但食肆可以畀人入，但我哋唔畀復業，咁我唔知係咩理由。」

他同時要求政府支援業界，向每名派對房間負責人提供10至15萬元補助以作燃眉之急，否則他擔心長此下去扼殺大量正當從事派對場地的商人，只會助長派對房間地下化，目前已有不少害群之馬訛稱是派對房間，從事其他非法行徑，「我哋願意同政府溝通，接受監管，唔好畀個類非法場地污名化成個行業。」