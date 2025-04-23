規劃署：打鼓嶺禾徑山12宗違例填土　5宗未執行通知書規定遭檢控

規劃署最近透過定期巡查及接獲公眾投訴，發現打鼓嶺禾徑山一帶出現違例填土工程，已聯同環境保護署、渠務署、地政總署及警務處等部門，多次進行聯合巡查行動。規劃署周三（23日）表示，會繼續密切監察有關情況，並與相關部門持續進行聯合巡查行動。



規劃署發現打鼓嶺禾徑山一帶出現違例填土工程，已先後就12宗個案發出法定通知書。（規劃署Facebook圖片）

2宗已按通知書規定辦理 另5宗已中止填土

規劃署在社交網頁指出，已在該區先後就12宗違例填土個案發出法定通知書，要求有關人士在指定限期前中止違例填土工程，及將有關土地恢復原狀。當中5宗因未有遵辦通知書規定，已遭署方提出檢控。

餘下7宗個案中，2宗已按通知書規定辦理，有關土地上的違例填土工程已中止。至於另外5宗個案，署方周三聯同警務處的巡查行動發現，有關土地的違例填土工程亦已中止。署方會繼續監察有關場地，以考慮進一步適當的執管行動。

規劃署表示，周三巡查時獲熱心市民提供訊息，取得一些疑似違例填土工程的資料。如確定有新的違例發展，規劃署絕不姑息，定必果斷採取執管行動。

規劃署發現打鼓嶺禾徑山一帶出現違例填土工程，已迅速採取執管行動，包括加密巡查。（規劃署Facebook圖片）

規劃署再次呼籲，所有人士必須遵從《城市規劃條例》，如未有遵從強制執行通知書及恢復原狀通知書的規定，即屬違法。首次定罪可處罰款最高50萬元，而在通知書指定期限過後未有遵從規定，期間每一天可另處罰款5萬元；第二次或其後每次定罪，可處罰款最高100萬元，每日另處罰款10萬元。