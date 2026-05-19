皇后像廣場花園局部圍封5年作工地　以建隧道通往中環新商業項目

中環終審法庭對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場（Statue Square），近日進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場張貼的告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。



根據發展局及康樂及文化事務署2025年12月呈交中西區區議會文件，在遮打道至干諾道中之間的皇后像廣場花園，28%面積（1,765平方米）將由今年第三季起圍封五年至2031年第二季，劃作工地範圍，讓發展商恒基地產按批地條款，興建連接港鐵中環站與新商業項目Central Yards二期（中環新海濱3號用地）的行人隧道時，用以放置吊機及施工車輛。範圍內有9棵樹木需要移除，恒基正就優化皇后像廣場花園有關部分進行設計，及就優化和日後長遠管理現有行人隧道的安排與部門商討細節。



中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。（threads @my.central.station）

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，不少網民拍照分享上網。相片顯示近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，廣場內噴水池附近的地台亦被撬起。圍板則貼有告示指，皇后像廣場花園於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉。（threads @deviantplus）

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，預計封至8月31日。（threads @deviantplus）

恒基興建貫穿干諾道中的行人隧道 接駁港鐵中環站和3號用地

翻查2025年12月的中西區區議會文件，中環新海濱3號用地發展商恒基兆業地產，需興建貫穿干諾道中的行人隧道，接駁港鐵中環站和3號用地發展項目，政府已經就相關工程刊登憲報，並於2020年5月批准。

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，噴水池一帶地台遭清拆。（threads @davy.jpg）

皇后像廣場花園1765平方米範圍封閉 開挖及興建隧道

相關項目亦會穿過皇后像廣場花園。公園約1,765平方米範圍需要封閉，有9棵樹木需要移除，受影響設施包括方形噴水池、公園座椅、遮蔭棚及綠化植物等。工程由2026年第三季開始，預計2031年第二季完成。工程將分3期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月。

相關涉及道路工程的部分。（中西區區議會文件）

地下隧道項目會穿過皇后像廣場花園。（中西區區議會文件）

文件亦提及，工程最後一期發展商需就皇后像廣場花園有關部分進行翻新，包括設無障礙通道及公眾洗手間，工程為期約12個月。相關設計和未來長遠管理預計在2026年第二季諮詢中西區區議會。不過截至今日，區議會網頁暫無相關最新消息。

施工車輛出入口及工程期間行人通道。（中西區區議會文件）