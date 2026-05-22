國際茶日│茶會弘揚潮汕文化　冀以茶推廣社區共融及國民教育

適逢 5 月 21 日「國際茶日」，香江會－滙天下於香江國際文化產業中心茶空間舉辦「香江有約·工夫會友」感恩茶會，以潮汕工夫茶文化為主題，邀請文化、學術、工商、傳媒及茶業界等逾30名嘉賓聚首，推廣中華茶文化。



香江會－滙天下董事總經理楊莉瑤表示，希望藉茶文化促進社區共融和推動國民教育。(香江會-滙天下提供圖片)

茶會以西湖龍井茶藝表演揭幕，由茶藝師即席演繹2026年明前龍井。香江會－滙天下董事總經理楊莉瑤致辭時表示，機構多年來持續於國際茶日舉辦主題茶會，希望藉茶文化促進社區共融，並推動國民教育，讓更多年輕人認識中華傳統文化。

香江會－滙天下於香江國際文化產業中心茶空間舉辦「香江有約·工夫會友」感恩茶會。(香江會-滙天下提供圖片)

活動期間，中國民間文藝家協會香港分會主席兼集古學社會長鄭培凱以《工夫茶起源之辨》為題分享潮汕工夫茶歷史脈絡。他指出，工夫茶不僅是飲茶方式，更承載中國人待客之道與生活哲學。現場亦沖泡由香江國際集團董事長楊孫西於上世紀90年代收藏的「八九茶人陳香老樅水仙」，讓來賓品味陳年老茶風韻。

香港第一代新派茶學家王漢堅則講解潮汕工夫茶「和、敬、精、樂」精神，並分享香港茶文化發展歷程。他提到，香港早於上世紀80年代已形成研究普洱及工夫茶的茶藝交流圈，反映本地對中華茶文化的承傳一直未曾間斷。

楊孫西總結發言時讚揚是次茶會體現「香江有約·工夫會友」的精神。(香江會-滙天下提供圖片)

此外，九龍城老字號茗香茶莊第二代傳人陳政建亦介紹傳統炭焙工藝，講述茶莊自1963年開業至今，堅持自家揀茶、拼配及炭焙製茶，希望保留傳統風味。主辦方表示，希望未來繼續以茶為媒，推動中華文化傳承與交流。