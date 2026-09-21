傳承創未來基金「敢想敢裳」霓裳織夢計劃閉幕賀國慶推廣長衫工藝

為慶祝中華人民共和國成立77周年，並推廣香港非物質文化遺產，由傳承創未來基金主辦、民政及青年事務局轄下婦女事務委員會「婦女自強基金」資助的「『敢想敢裳』霓裳織夢計劃閉幕禮暨分享會」，已於中環嘉咸館圓滿舉行。活動結合傳統工藝傳承與女性賦權，展現社區婦女的匠心精神，為本港文化產業注入新活力。



是次閉幕禮主禮嘉賓，包括：立法會議員郭芙蓉女士MH及植潔鈴女士、中央政府駐港聯絡辦協調部二級巡視員陳鐵英女士、民政及青年事務局婦女事務專員陳樂雅女士、傳承創未來基金榮譽顧問盧寧女士、香港中西區各界協會會長夏中建先生BBS, MH、中西區民政事務處高級聯絡主任（大廈管理）李翠娟女士以及傳承創未來基金副主席卓昀瑩女士，共同見證學員的豐碩成果。

深耕社區培育非遺專才 助力婦女實現經濟自主

傳承創未來基金旗艦項目「敢想敢裳」計劃自開辦以來，循序漸進地於九龍城、荃灣及觀塘開設基礎班，並於今年在中西區推出進階班。本屆學員以歷屆優秀畢業生為骨幹，並吸納具備縫製功底的社區婦女研修。計劃除了傳授專業技藝，更協助婦女探索個人職業發展，將傳統技藝轉化為經濟機遇，實踐經濟獨立。

傳承創未來基金創辦人及主席陳淑芝女士表示，「相信傳統文化不應只停留在保育，更需要『活化』。透過對接現代市場平台，傳統技藝完全可以轉化成有潛力的經濟機會。這正正契合國家『十五五規劃』強調的高質量發展與文化自信，同時亦為因家庭責任而局限了發展空間的婦女，提供一個建立自信、實現經濟自主的平台。」

陳淑芝女士補充，基金未來計畫帶領優秀學員到內地交流切磋，帶領香港婦女更好地融入國家發展大局，向世界講好中國故事與香港故事。

學員親身走秀展示作品 星級專業團隊親臨指導

閉幕禮當日設有學員作品服裝走秀環節。一眾婦女學員親身穿上由自己一針一線縫製的長衫作品登台，向公眾展示手藝。為提升匯演水平，大會特別邀請2017年度香港小姐冠軍雷莊𠒇女士及2024年環球小姐徐蒨駖女士親臨現場指導，為學員提供專業的儀態與台風訓練，讓她們在舞台上展現自信耀眼的風采，彰顯傳統文化中的女性力量。

此外，是次閉幕禮亦獲各界嘉賓親臨支持，出席嘉賓包括：一眾中西區區議員包括趙華娟女士MH、邱松慶先生MH、施永泰先生、馮家亮博士、胡汶軒先生以及香港中西區青年聯會李雪萍女士等，場面熱鬧。