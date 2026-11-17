聖誕節將至，香港警務處公共關係部連續第三年與東尖沙咀地產發展商聯會合作，於今日（17日）起至明年1月3日期間，推出「提子Bling Bling星際漫遊」防騙宣傳活動。活動配合第四十四屆「閃爍尖東耀香江」於今晚同步亮燈，當中百週年紀念花園將展出8米高巨型「Space Voyage」聖誕樹，帶領市民展開防騙宇宙探索之旅。



警務處助理處長（公共關係）陳思達（左二）及吉祥物提子受邀出席第四十四屆「閃爍尖東耀香江」亮燈儀式 (圖左一：東尖沙咀地產發展商聯會董事田兆源。

8米高巨型聖誕樹 23隻復刻版「提子」現身尖東

今年活動以「星際漫遊」為全新主題，創作出歷年最大規模的視覺震撼。百週年紀念花園噴水池上方建造了一棵全新8米高的巨型「Space Voyage」聖誕樹，以不同行星及警隊「防騙之星」提子為裝飾主題，結合燈效與太空元素，適合市民在聖誕打卡。

此外，活動保留了經典的聖誕藝術裝置，於百週年紀念花園和尖東海濱長廊營造奇幻太空聖誕步道，並擺放23隻復刻版「提子公仔」，讓市民與旅客一邊欣賞維港美景，一邊與換上太空造型的聖誕提子合照打卡。

尖沙咀中心及帝國中心外牆的巨型 LED 。

穿梭港九8大基地 集齊明信片可拼成大圖

全新的「宇宙探索之旅」版圖橫跨九龍尖東及港島金鐘。今年警方首次在百週年紀念花園和尖東海濱長廊，以及金鐘提子公園（夏慤花園），分別設置6座及2座以「太空航行」為主題的太空基地。

由12月12日起，各個基地將會免費派發獨特的「太空提子明信片」以宣傳防騙資訊，市民只要集齊8張明信片，即可合併成一幅大拼圖，極具收藏價值，從中實踐「提防騙子 由您開始」及「從小做，持續做，一齊做」的目標。

巨型LED屏幕播動畫 參加指定活動贏限定公仔

節日氣氛亦蔓延至尖東各大廈，尖沙咀中心及帝國中心外牆的巨型LED屏幕將播放全新設計的「提子Bling Bling星際漫遊」主題動態動畫；麼地道行人天橋亦會換上新裝，掛上全新設計的太空提子主題吊旗裝飾，延續尖東燈飾傳統。

麼地道行人天橋亦會換上新裝，掛上全新設計的太空提子主題吊旗裝飾，延續尖東燈飾傳統。

公共關係部特別設計了聖誕版太空提子紀念吊飾，市民只需參與任何一項聖誕限定活動（包括：提子Bling Bling攝影比賽、聖誕尖東快閃活動或太空提子明信片線上活動），即有機會免費獲得特別版吊飾或限定版提子太空人公仔。活動詳情將於稍後在香港警察的官方社交媒體平台公布。

「提子Bling Bling星際漫遊」亮燈時間

* 日期： 2026年11月17日至2027年1月3日

* 時間： 星期一至日，晚上6時至11時（平安夜、聖誕日、除夕、元旦亮燈時間將稍為延長）