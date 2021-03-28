疫情減弱港人性生活質素　專家：Staycation成新生代解決需要選擇

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-28 16:53

新冠肺炎疫情發生以來，連港人性生活模式亦告改變。研究性教育的協會去年底成功訪問大約1,000名巿民有關疫後性行為與情感親密調查，結果發現受訪者懷孕意向、性活動次數、性功能及性滿意度漸趨減弱，以低學歷、失業人士、已婚家庭或女性影響尤其明顯，有專家分析主要與疫情帶來疏離感及顧慮有關，直指新生代選擇Staycation新常態代替在家親熱模式，影響相對較低，值得公眾參考。

受訪者整體性生活次數及滿意度減弱

香港性教育、研究及治療專業協會，在去年12月本港迎來第四波疫情之時，成功訪問1,003名18歲以上的巿民，其中女性佔五成六，比較疫情前後對懷孕意向、性活動次數、性功能、性親密度、性滿意度及情感親密度等差異，當中性活動次數不限於性行為，還包括接吻、愛撫、自慰、前戲等非入侵式行為。

調查結果發現大約有四成二受訪者懷孕意向減弱，三成二人性活次數減少，僅一成七人增加性活動次數，約有兩成八受訪者指疫情減弱性親密度，不過同樣有兩成八人性親密度有所加強。至於情感親密度方面，調查顯示疫情未有影響雙方關係，有近四成人認為沒有改變，有三成六人認為親感親密度因疫情變得更強，只有兩成四人認為因疫情而減弱。

若以年齡、性別、收入、學歷及婚姻狀況作區分，已婚受訪者在疫情期間的懷孕意向、性活動次數、性功能、性滿意度及性親密度，均較未婚受訪者為低，不過未婚及已婚人士的情感親密度均因疫情而加強，香港認可性治療師吳穎英醫生分析，疫情最嚴竣時，子女不能留家不能上課，須花更多時間照顧子女，加上疫情可能影響家庭收入，已婚人士壓力及負擔加重，間接影響性生活。

吳醫生表示，以往接觸過的個案中，有丈夫從事零售等接觸人面廣泛的行業，返回家時被妻子猶如視為「染疫者」看待，入屋前要全身消毒，「返嚟入門要除衫除褲除鞋清洗，除剩條內褲，仲要火酒噴全身。」最終還要求丈夫與她分房而睡，影響雙方親密度，認為疫症當前應珍惜眼前人，只要對病毒有所認知，戴口罩及做足防疫措施，便可保持身心健康。

30歲或以下受訪者指疫情對性生活質素不減反增

調查又發現，30歲以下受訪者，無論性功能、性親密度、性滿意度及情感親密度在疫情期間顯著增強，協會副會長邱貴生分析，可能與年青人適應力強，在酒店推行Staycation優惠後，年青人選擇租酒店解決性需要有關，若有足夠經濟能力負擔，又想避開子女在家的時間，Staycation無異是其中一項可行選擇。

協會會長吳海雅總結調查結果，指受疫情影響較大的群組，包括女性、已婚人士、失業人士及年齡較大的人士，各人面對顧慮較多，影響各項性生活及性親密等指數，強調性生活狀況下降，同樣會令生活質受影響，建議巿民更好應對環境突變，與時並進，多學習網上工具，保持與社會接觸及與人溝通，以維持更好社交支援網絡及良好心理狀況，應付環境突變。

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