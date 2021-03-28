曾爆天價維修工程費　富亨邨改選法團委員　現屆支持參選人當選

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-28 20:44

早年曾被踢爆出現天價維修工程的富亨邨，今日（28日）舉行管理委員會改選，最終現屆法團及其支持的新參選人名單，由多名街坊參與投票下獲得當選，有區議員稱現屆法團委員以公開透明查帳模式，成功贏得街坊信任。

大埔富亨邨今日中午12時起舉行業主周年大會，議決不同服務的管理承辦商合約，以及選出新一屆管理委員會委員人數 ，以及委員、主席、秘書、司庫等名單，大埔區議員何偉霖、文念志、胡耀昌等均有在席。富亨邨2017年曾爆出天價維修工程，懷疑涉及圍標，激起居民反彈，組成關注組參選業主立案法團，最終踢走舊法團上任至今。

新舊法團互相挑戰

由大埔前區議員支持的舊法團參選人名單，挑戰現屆法團委員，居民反應熱烈，下午1時起不斷入場，最高峰時大約有300名居民在場，雙方在選擇會計、保安、清潔、升降機等服務合約承辦商等議題上各持立場，其間鬧出小插曲，警方下午3時許接獲有人報警指街坊爭執，派軍裝警員到場了解，其後發現場面平靜，亦未能尋獲報案人，經調查後相信誤會，離開現場。

至近下午4時，最後一項議程是選出新一屆法團管理委員會成員，經街坊踴躍投票後，最終由8名現屆法團成員，以及5名現屆法團支持的新參選人當選，而舊法團參選團名單則告挑戰失敗，悉數落選，部分人中途未待投票結果已離場。

區議員：公開透明成當選關鍵

有份出席活動的大埔區議員文念志表示，自富亨邨舊法團早年爆出法團隱瞞欠巨額維修費及狂加管理費而遭踢走後，由居民關注組組成的現屆法團保持公開透明度，包括召開常委會會議時增設網上直播，又容許街坊隨時核查帳目，相信是今次取勝關鍵。