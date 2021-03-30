全港最大觀塘公共運輸交匯處周五啟用　車站引入「人車分隔」概念

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-30 19:10

觀塘市中心重建項目第二、三發展區的裕民坊公共運輸交匯處將於本周五（4月2日）清晨5時30分正式啟用。新公共交通交匯處佔地1.5萬平方米，是全港最大室內公共運輸交匯處，分有兩層作巴士和小巴總站。位於1樓的巴士總站引入「人車分隔」概念，讓市民可在室內候車，而位於底層的小巴總站則引入10組無扇葉通風裝置，帶動更多戶外空氣流入車站。

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設8個巴士閘口 上落客閘門分開

現時位於觀塘市中心一帶的8條巴士線和21小巴線將會遷至新公共運輸交匯處。交匯處將於周五清晨5時30分正式啟用，首班車為九巴營運的101號線亦會同時駛進。交匯處設有10個行人出入口，與協和街、物華街、康寧道、裕民坊和觀塘鐵路站等主要地帶連接，以便利市民進出。

巴士總站共有8個巴士閘口，1、2號閘只供落客，3至8號閘門供上客，並引入了「人車分隔」概念，月台使用環形設計，中央位置作巴士停泊處。候車乘客則可在設有冷氣的商場候車區。巴士總站亦設有全自動操作的智能登車閘門控制系統，透過引擎聲、閉路電視及巴士門開關，判斷巴士是否靠站停定，確定後，候車室閘門會自動開啟及以廣播通知在場候車乘客。若遇上巴士站自動門故障時，亦能轉為手動作應急之用。

底層小巴總站設19條車道

此外，佔地9,000平方米的底層小巴總站，是區內各處臨時小巴站總面積的5倍，共設有19條車道，集結了21條分散在觀塘道、裕民坊、同仁街和協和街的專線小巴和紅色公共小巴線，而每條小巴線都有排隊專區，供乘客有序候車。

為了令小巴站的空氣更流通，在總站連接物華街的入口，配置了無扇葉通風裝置，吹送高速氣流至總站內。市區重建局提到，通風裝置能把周邊的風從頂部引入到小巴總站內，1分量的鮮風可達4至10倍風量，能減少站內攝氏1.5至2度的溫度。裝置亦能因應周邊風量而自動開關，節省能源。局方指經諮詢小巴業界意見後，現時預留3個電力供應的位置，以便日後安裝電動小巴充電設施。

40名服務大使於啟用初期指示乘客

市建局工程及合約總監梁德明指出，交匯處啟用初期會有40名服務大使於各個出入口、觀塘港鐵站及裕民坊一帶，指示乘客前往新交匯處，商場職員也會持續進行相關工作。至於人流方面，他則指曾委托顧問公司，在每條路線視察每日客流量，預計每條線約有數十至100人左右，故於候車區亦多劃了一些後備區域，以應付人流。

梁德明又指，項目已進行多項道路轉向工程，如物華街由單向行車轉為東西雙行，協和街則以東行線前往油塘，不繞入開源道迴旋處，避開經常塞車的地方。他提到，當初受重建影響的商戶涉及80多戶，其中15個商戶現已遷回巴士總站附近經營，其他則在取得補償後退休，或已另覓新地方營業。