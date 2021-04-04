巴士公司加價卻減班次　區議員：早上繁忙時段等半小時先有車

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-04 15:44

四間專營巴士公司今日（4日）起加價，加幅介乎5.8至9.8%不等，有南區區議員不滿巴士公司加價的同時，卻以疫情為借口削減班次，令巿民在上班上學繁忙時段候車達半小時。有區議員發起聯署行動，譴責運輸署縱容巴士加價同時減班，令巿民「等耐咗仲要捱貴車」，要求署方加強監察。

多名南區區議員繼早前向運輸署投訴巴士減班迫爆問題後，今日再於香港仔巴士總站發起聯署行動，反對新巴城巴在加價的同時，削減部份路線的班次，部份路線繁忙時間，要等半小時才有車，令服務質素下降。

區議員：減班次與防疫政策背道而馳

嚴駿豪議員指，政府批准減班，造成多條路線經常出現迫爆巴士或大排長龍的情況，尤其是疫情下，應保持乘搭公共交通工具的社交距離，認為政策與防疫工作出現矛盾。

潘秉康議員指，以來往華貴邨及銅鑼灣的72號巴士為例，該路線繁忙時間的班次已不勝負荷，尤其是下班高峰期，車廂極度擠迫，居民在銅鑼灣難以登車，但運輸署仍然按機制批准巴士公司減班，更沒有諮詢沿線的居民及議員，結果居民「等耐咗仲要捱貴車」。

黎熙琳議員指運輸署作為監管公共交通機構的政府部門，在批准巴士公司加價時，應停止批准巴士減班，以及監管巴士公司聘請足夠車長以提供穩定的巴士服務，但署方未有加強監察突然消失的班次，例如城巴41A、城巴37A號及新巴42號路線早上繁忙時間會隨機性減少，部分減至30分鐘一班，認為署方有失職之嫌。

黃銳熺議員則指加價減班有違居民權益，加上南區不是每區均有港鐵服務，運輸署縱容巴士公司在未有諮詢情況下批准減班，令巴士服務質素下降，實在無法接受，促請巴士公司盡早恢復正常服務，運輸署亦應停止批准巴士公司永久減班申請。

4間專營巴士公司今日起加價，其中新巴城巴加價分兩階段執行，首階段平均加價8.5%，至明年1月2日再加3.2%。至於九巴約350條獨營路線的車費平均加5.8%，聯營過海路線平均加8.5%；新大嶼山巴士平均加價9.8%。