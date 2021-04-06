撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-06 17:52

政府將於明年年底前清空石籬中轉房屋，重建發展成公營房屋，房署在葵青區議會交待最新進度，指正逐步為全部329戶進行登記，部分人會獲派往公屋或寶田中轉房屋，但目前只有約135戶完成登記，一直跟進中轉屋個案的社工批評房署至今仍未交代「街坊到依家都唔知自己係搬去公屋定寶田邨」，促請房署盡早開設簡介會釋疑。

葵青區議會房屋事務委員會明日討論文件中提到，區議員林紹輝及劉貴梅關注石籬中轉房屋獲編配公屋的比例、目前進度，以及探討未合上樓資格的住戶，會否安排暫住於葵青區內樓齡達40年以上舊公屋單位的可行性。

房屋署書面回覆稱，署方已於去年12月8日發信予石籬邨受影響住戶，同時在邨內設置房屋重建分組辦事處，方便住戶查詢及了解詳情，上月中亦向住戶派發「石籬中轉房屋清拆計劃」小冊子，介紹遷置手續及相關流程。

房署：未有計劃增加中轉房屋單位

根據目前住戶資料初步評估顯示，全部329戶中有大約250戶符合公屋編配機制，可提前或直接獲安置上樓，另有79戶未能符合「提前配屋計劃」詳細資格審查階段，會獲安置入住屯門寶田中轉房屋。而相關登記手續已於今年2月底展開，截至上月25日為止，約有135戶完成登記。

署方認寶田中轉屋足以滿足中轉屋需求，鑑於目前公屋資源緊絀情況下，未有計劃在其他地區增加中轉房屋。

石籬中轉房屋將於明年底前清空

一直在跟進情況的石籬中轉屋居民關注組成員楊佩艮表示，房署至令仍未有公佈獲配編公屋的250戶及遷往寶田中轉屋的79戶名單，由於不少街坊為家庭戶，無論上班、上課均要提前做好遷置安排，要求房署盡快公佈，亦應考慮斟情容許有特殊困難的住戶原區安置。她同時質疑部分住戶被遷置寶田中轉屋的決定，「佢哋申請緊公屋，今次係臨時被調走，如果搬去幾個月後上樓，又要搬回巿區或擴展巿區，對街坊來講係極度不便。」

她又指，雖然房署在石籬邨重建分組辦事處，但居民一旦問及具體搬遷政策以及屬於那一個遷置組別時，職員又將問題推回房署總部，甚至建議向社署申請援助，建議房署應盡快派員在邨內舉辦簡介會，釋除街坊疑慮。

石籬中轉房屋由第十座及第十一座組成，合共提供1,928個單位，是擴展巿區內唯一中轉房屋，兩座大廈建於1960年，至97至99年分別轉型成中轉屋，房署2015年進行全面結構斟察後認為除非進行大規模維修工程，否則難以持續使用至2022年後，去年底宣佈2022年底前清空，再拆卸重建成公營房屋。