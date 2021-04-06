海事處一成職位由女性擔任　高級海事主任月薪11.7萬元起跳

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-06 17:18

航海業一向以男性較為吃重，但近年開始出現女性身影，甚至擔任高薪厚職，海事處稱目前約有一百個職位由女性擔綱，由月薪萬多元的小輪助理員，以至月入逾11萬元的高級海事主任均有獵涉，其中由私人船運公司跳糟至海事處的助理海事監督稱，女性較心思較男性細密，在不同工作崗位上互補不足。

海事處助理海事監督許佩琪表示，2007年於職業訓練局轄下海事訓練學院畢業，到高速客船公司工作約十年，職位至大副，即船長副手，大約三年前加入海事處，目前主要在船隻航行監察中心監察香港水域實時交通情況，向船隻提供航行建議和安全資訊。她認為工作首要是時刻保持警覺，應付突發事故。

女性行船能力不比男性柔弱

令她記憶猶深的是香港水域內有一艘油船發生爆炸，並出現火光，她根據目擊者資料，立即在雷達畫面確定船隻位置，向上級呈報，並蒐集更多相關資料，以便政府飛行有關部門展開搜救行動。

「面對變幻莫測的天氣情況和千變萬化的海面交通狀況，我們要作出及時和有效反應，確保船隻安全航行，這正是工作的挑戰所在。」 佩琪道。

她回想當年修讀海事科技文憑課程，家人難免有所保留，但她對個人選擇卻充滿信心，不認為女性會因此吃虧。「女性在體格上或較男性柔弱一點，但工作上她們大都心思細密，同事間可互補不足。」

陳萱蔚是海事處現任三名女性驗船督察其中一名，之前曾經「行船」並在船廠工作，並經常進出船塢，大約三年多前加入海事處，初時在維修及支援組工作，其後調任政府新建船舶組，協助不同部門採購新船。

驗船督察：親力親為較坐在辦公室更有挑戰性

有人認為經常要來回船塢工作，還不如留在辦公室般舒適，但萱蔚卻樂此不疲，「我不太喜歡坐在寫字樓工作，喜歡到處走動。自己親力親為，把事情辦妥，看到船隻安然返回崗位執勤，就有一份成功感。」

海事處現時除一般職系人員外，女員工約百人，佔全體員工約一成，職位包括高級海事主任、高級助理船務主任、驗船督察、助理海事監督、海事督察、小輪助理員等，其中高級海事主任職級最高，月薪達117,580至135,470元。