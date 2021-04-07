撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-07 18:44

香港歷史博物館3月重開，目前展出的「經典再現——香港故事精華展」卻因部分展品的展示形式改變，引起市民熱烈討論。展覽部分新展品不再以實物展示，改以手繪立體展品取代。大多市民認為手繪立體展品失真，更形容參觀時誤以為到訪「清明節場館」。長春社高級公共事務經理李少文則對新展示方式感到失望，認為若不展出實物，以其他方法如虛擬實境導賞處理會更為理想。

香港歷史博物館常設展「香港故事」現正進行全面更新工程，而「經典再現——香港故事精華展」則由去年12月開始展出，暫時替代新的常設展。展覽免費入場，並由五個部分組成，內容包括史前香港與歷代發展、香港的民俗、香港割佔與早年發展、日佔時期、現代都市和1997年香港回歸，展出約460組精選展品及約210張照片。現場亦有職員不時提醒參觀市民要保持社交距離。在詢問為何以手繪立體展品代替時，職員回覆指，常設展正進行工程，現時展覽讓市民「睇住先」。

手繪立體展品代替實物

歷史博物館3月重開，部分實物由手繪立體展品展出，令一眾市民關注。對於展品展出形式變成手繪立體展品，有網民表示：「以為去咗清明節場館」，更有網民不理解博物館設計，「點解搞到好似死人紙紮咁」，甚至有網民叫停展覽，建議博物館在完成工程後才重新開館。

Facebook專頁空城記認為，展品是博物館的命脈，相信市民到訪博物館參觀時，均希望能見到歷史上的真正物品，並非畫出來的展品。版主又指，如果只是由繪畫取代的藝術品展出，會失去到博物館參觀的意義。版主又提到，雖然展品是暫時展出，但令人擔心日後的常設展「香港故事」會否出現同樣情況。

長春社高級公共事務經理李少文則對展品的新展示方式感到失望，「其實如果咁冇必要去睇，用相同一啲立體科技都可以取代，放喺網上畀市民睇都得啦」。他指手繪立體展品的像真度低，顏色以黑白為主，難以讓參觀者從展品中了解到真實原貌和歷史。加上手繪立體展品未能好好凸顯展品特色，反令展覽「兩頭不到岸」，他認為若不展出實物，以虛擬實境導賞代替會更理想。

手繪立體展品代替實物展出做法不常見

李少文指，以手繪立體形式展示十分少見，他指這種形式在一些素描藝術展或是電影中較為常見，但從未見過用這種方法展出古物，「通常都係嗰樣嘢已經失傳，或者有版權問題先會咁做」。他明白因歷史博物館正進行工程，場地有所限制，但認為毋須以這種方式進行展覽。

展品前後對比：

康文署：特別採用活潑新穎的手法呈現

康文署回覆查詢時表示，為了讓觀眾有新的參觀體驗，並考慮到展場面積的限制，「經典再現 — 香港故事精華展」特別採用活潑新穎的手法，以呈現「香港故事」常設展的精髓。過去「香港故事」展覽使用多個大型實物場景來介紹展品背後的故事，需要偌大的空間和製作時間及成本，故是次精華展改以插畫背景替代，一方面勾勒出歷史場景的畫面以烘托展品和便於理解，亦可給予觀眾耳目一新的感受。署方指，這些插畫背景除了可用作「打卡位」供市民拍照留念外，還可配合新的投影技術以及動畫，增加展覽的趣味性。是次展覽精選了約460組展品及200多張歷史圖片，在黑白背景映襯下，文物展品的色彩和裝飾紋樣更加突出，亦加强已褪色的歷史活起來的效果。展覽開幕以來，不少市民留言表示欣賞策展手法和設計師的心思。

康文署又指，「香港故事」展覽的部分文物展品正於精華展內展出，另有部分已經運回文物倉庫保存，待新常設展覽準備佈展時再提取使用。

網民精警留言：

Lawrence Law：點解搞到好似死人紙紮咁

Debbie Yiu：變了陰間博物館咁😨

Rebecca Fan：乜香港多咗間紙紮博物館咩

Sky Chung：如果這是藝術館我會接受…但這個是博物館！

Lemon Fok：咁出書得啦，我使鬼去睇「實物」呀？