多艘退役Jetfoil噴射船遭拆解　關注團體促保留45年「木星」號

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-08 17:55

多艘近年退役的Jetfoil噴射船包括「金星」和「鐵星」陸續被拆解，據關注團體表示，另一艘Jetfoil噴射船「東星」亦已運入宏德機器工廠內，而船名及公司品牌已被塗上黑油，相信正安排拆解工作。關注組呼籲，噴射飛航可為港澳航運歷史保留「木星」等具特殊意義的船隻，或者為部分拆解船隻保存部分組件，供公眾收藏。

關注組呼籲，噴射飛航可為港澳航運歷史保留「木星」等具特殊意義的船隻，或者為部分拆解船隻保存部分組件，供公眾收藏。（Jetfoil 噴射船保育關注組提供圖片）

關注組表示，Jetfoil噴射船是波音公司於1972年軍用水翼船民用化計劃的產物，船隻完全離水航行，有效抵抗令人暈眩的風浪，令平民得享受到「飛行般的船隻體驗」。而「木星」自1975年4月啟航起，船隊已服務港澳市民超過45年。即使船齡較高，但其獨有的舒適體驗仍深得乘客歡迎，不少乘客仍會在購票時指定要乘坐俗稱「細船」的Jetfoil，故認為Jetfoil對澳門經濟發展別具意義，也是過去數十年來港澳交通的代表。

關注組表示，「東星」已移進宏德機器鐵工廠內，船名及公司品牌已塗上黑油，相信正在安排拆解工作。（Jetfoil 噴射船保育關注組提供圖片）

「東星」已被移入宏德機器鐵工廠

關注組又指，在九十年代高峯期，曾使用16艘同款船隻，至2020年初封閉港澳碼頭前，僅6艘活躍於航線中。根據關注組觀察，噴射飛航接連將多艘近年退役的Jetfoil噴射船在香港宏德機器鐵工廠拆解，其中「金星」和「鐵星」已被拆解，而「東星」已移進宏德機器鐵工廠內，船名及公司品牌已塗上黑油，相信正在安排拆解工作。關注組表示，不少人希望船隻在拆解前保留部分具象徵性部件，供私人收藏，例如刻有船隻編號的銘牌、船身上的中葡文名字、方向盤等，指理解船隻佔地面積不少，在疫情停航下全數保留並不合理，建議可保留部分讓大眾參與。