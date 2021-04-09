《秋天的童話》《畢業生》4K數碼修復版　電影資料館45元有得睇

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-09 15:07

電影院近月流行將昔日經典電影經4K數碼修復後，重歸大銀幕上播放，康文署轄下香港電影資料館疫情後重開，下月將推出「影談系列」，播放多套囊括美國金球獎的荷里活電影及香港電影金像獎的港產片，當中包括數碼修復版的《秋天的童話》及《七小福》，以及德斯汀荷夫曼1967年成名作《畢業生》4K修復版，播映後更可與多名著名電影人分享感受，細訴電影創作歷程與情感。

本港電影業八十年代起篷勃期間，孕育出不少本土著名電影人，當中張婉婷與羅啟銳便是其中表表者。兩人結識於紐約大學，由電影學院同班同學變為黃金搭檔，在電影製作中擔任不同崗位，共同製作多部香港電影經典，香港電影資料館以兩人為焦點，五月推出新一輯「影談系列」，由他們四套有份參與幕後制作的作品及兩部對其影響深遠的荷里活電影，安排在資料館電影院放映，當中包括1987年的《秋天的童話》修復版、1988年《七小福》修復版、《歲月神偷》、《玻璃之城》、羅拔迪尼路主演的《的士司機》，以及德斯汀荷夫曼主演的《畢業生》4K修復版。

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港產電影人訴說創作歷程與情感

為了加深觀眾對各套電影的了解，張婉婷與羅啟銳將於下月十五日、二十二日及二十三日親臨資料館出席映後談，與電影工作者和影評人岑建勳、何思穎、吳俊雄和舒琪分享電影創作歷程及電影背後的情感。

署香港電影資料館五月推出新一輯的「影談系列」，由編劇、導演及監製張婉婷與羅啟銳挑選四套合作作品及兩部對他們影響深遠的電影在資料館電影院放映。(政府新聞處相片)

有興趣者可於致電2739 2139或瀏覽香港電影資料館官網，門票為45元正，現於城市售票網發售。

新冠肺炎疫情爆發期間，香港電影資料館一度關閉，直至本月2月日才重新開放，惟會限制入場人數及實施特別安排，包括要求入場人士必須使用「安心出行」流動應用程式或登記個人資料，並須遵守一系列防疫安排。