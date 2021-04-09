復康會辦畫展籌款　柏金遜症患者以畫喻人生：最緊要放得開

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-09 19:29

藝術創作是每個人與生俱來的權利和能力，即使是殘疾人士和長期病患者亦能平等參與。香港復康會「畫出新生命」慈善義賣暨畫展今天（9日）舉行開幕儀式，為基層殘疾及長期病患者提供復康服務籌募經費，以支援殘疾人士的復康工作。是次畫展展出了超過60幅藝術創作，參展者中有不少為醉心作畫的殘疾人士、長期病患者及其照顧者，當中有兩名柏金遜症患者，今次用上了中國畫和粉彩畫，希望能透過不同意境，向外界傳遞「社會共融」的信息。

受新冠疫情及經濟惡化雙重夾擊，殘疾人士及長期病患者需要社會更多援助。復康會期望透過今次畫展，傳遞「畫出生命色彩 盡展共融大愛」的訊息，建造和諧社區的同時讓更多需要幫助的弱勢群體感受到社會溫暖。畫展邀請了39位參展者參與，包括國際著名畫家馮永基、舒崇雲、朱潔儀等，也有藝人李佳芯、徐智勇（小肥）、趙祥誠（全民造星III 冠軍Ben）等。

是次活動有多名復康會服務使用者參與。現時50來歲、在2018年確診患柏金遜症的張月霞表示，自小已有幫從事印刷業的父親畫稿，水果、動物等仿真度愈畫愈高，雖然她沒有正式學畫，但每次畫畫都十分認真，拿起畫筆後一定堅持完成整幅畫作才肯收手。張指，相比畫畫，她更喜歡與人一起欣賞畫作。 她又提到，一家三口原本十分親密，但丈夫在2017年離世，令她的情緒大受影響，也曾與兒子有意見不合的情況，而今次參展的其中一幅作品「圓色•悉」，就是她與兒子聯手繪畫而成。「五顏六色本來好似唔襯，但砌埋出嚟五彩繽紛，望得耐咗又好似可以接受。其實我哋想話，人海中每個性格都唔同，大家關係由陌生變熟悉，最重要係點樣去遷就、磨合。」

柏金遜症患者成多產畫家 用畫作表達共融

同為柏金遜症患者、70多歲的羅靜珍則憶述，在約七年前確診柏金遜症時心情十分徬徨，「好多問題發生，不斷要諗點樣保持健康，其實都冇乜時間去唔開心。」她又指，在2018年加入復康會後，才真正了解柏金遜症，其後經過定期運動，四肢僵硬的情況有所改善。提到畫畫這個興趣，羅靜珍表示，自己自小已替任職時裝業的父親畫圖，到了近年正式學習中國畫，並不時在網上觀看大師級作品，形容畫畫能令她的心境變得平靜、心情變好。

今次她創作了六幅中國畫參展，當中四幅分別為以春、夏、秋、冬作主題的《四季》畫中，有各種如小雞、鳥兒、的生物，亦有植物如竹、梅花、菊花等盛開，它們均有自己的一片天空，和諧相處，悠然自得，表現出「共融」在她心中的理想狀態。張月霞和羅靜珍均指，日常生活中有人會因不了解柏金遜症而對她們投以奇怪的眼光，但她們認為，最重要的是保持正面心態，「最緊要係放得開，就唔使介意佢哋唔明白！」