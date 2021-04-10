東區驚現港版「西雅圖香口膠牆」　議員：唔講以為係裝飾品

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-10 15:55

港島東區出現惡心藝術裝置?有區議員表示柴灣環翠邨對開天橋斜路花槽邊，遭人故意以咬過的香口膠逐個疊起，再隔行排列出大約兩米長的香口膠陣，仿如港版「西雅圖香口膠牆」，事後己知會房署派清潔工清走，他呼籲涉事街坊以後勿再重蹈覆轍，以免引發環境衞生問題。

東區區議員吳卓燁在facebook表示，日前有街坊向他反映，柴灣環翠邨澤翠樓對開行人天橋近扶手位置的花槽邊，突然出現一排古怪的香口膠「遺迹」，有人有條不紊地逐一將咬過的香口膠疊高三至五個，至一定高度後再隔行排列，重疊以上做法，如是者排出一列大約兩米長的白色香港膠柱陣，估計已存在數個月甚至數年，「唔講以為係裝飾品」。

吳批評相關做法甚不衞生，呼籲涉事街坊「可唔可以真係有少少手尾，包起佢再放入垃圾桶，而唔係擺『裝飾品』咁，擺出嚟俾街坊睇你𡁻香口膠嘅『戰績』」而他已通知房署的外判清潔工刮走相關「藝術品」，日後會加強巡邏上述位置，避免該藝術品重出江湖。

說起香口膠「藝術」裝置，最出名莫過於號稱「全球最惡心景點」的美國西雅圖「香口膠牆」(The Gum wall)，據說上址原是一個戲院的門口，因觀眾排隊時隨手將香口膠黏在牆上，其後越黏越多，至99年政府宣佈該處成為景點後，成千上萬的遊客到場朝聖及留下「戰績」，將兩邊長達15米的牆身黏滿成千上萬的香口膠，政府以保護牆身結構為由，2015年曾到場清理，事後耗用130小時刮走逾2350公斤重的香口膠，不過清理完畢後遊客又故態復萌。