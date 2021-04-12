尋找你我他的皇都│兩代「海報師」作品同場　重現昔日戲院輝煌史

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-12 09:00

北角皇都戲院舊址近日舉辦《尋找你我他的皇都》展覽，當中除了大量懷舊物品，年輕藝術家的作品亦受關注。沿着電廠街走近皇都戲院，外牆一幅以懷舊手法繪製的「全院滿座」海報映入眼簾，近30個耳熟能詳的港產片角色，全都出自90後畫家恒仔的手筆，就連他的偶像、曾獲頒香港電影金像獎專業精神獎的阮大勇，早前亦對其作品表示讚賞。皇都戲院活化在即，如今新舊兩代「海報師」的作品放在一起，將當年戲院的輝煌史再度重現人前。 另一名習字20多年的現代書法家，亦在皇都戲院商場內一間舊舖的鐵閘揮毫，以不同的書體寫出皇都68年歷史，令參觀人士「打卡」之餘，亦能細閱皇都的故事。

甫走入展覽場地，便會見到六幅懷舊電影海報，細看之下才發現這六齣「即日放映」的電影，原來純屬創作。「無紙用工作室」的林嘉恒（恒仔），過往曾將西方英雄電影《神奇女俠》變成舊海報風格「溫打烏文」，在網上大受歡迎。今次他根據皇都戲院的歷史創作了五個角色， 當中「華麗歌后」代表了曾在皇都戲院登台的鄧麗君、「娛樂家」代表璇宮戲院（皇都戲院的前身）創辦人歐德禮；傳奇建築師則表示皇都戲院天台有特色「飛拱」桁架建築等等。

化身導演、編劇、化妝師 原創五個海報角色

「將以往出現嘅事，化做呢刻會上映嘅電影。」恒仔表示，過往繪畫的電影海報，都是憑着既有的電影角色落筆，今次原創出五個角色，如同集導演、編劇、化妝師於一身，人物的衣着、動作都要參考當年的流行元素，「點解會咁鍾意手繪電影海報呢，其實係中學時期已經見到好多阮大勇老師畫嘅海報，好希望可以繼續將呢種風格呈現出嚟，因為𠵱家全部都係電腦Photoshop做出嚟。」

恒仔的另一幅作品，是向歷年香港電影致敬、有着近30個經典角色如《喜劇之王》尹天仇、《家有囍事》程大嫂等的大型海報，畫作放在戲院外牆，旁邊是阮大勇早年繪畫的《死亡遊戲》和《半斤八兩》。「我95年出世，皇都戲院喺1997年已經結業變做桌球城，所以今次真係好開心好幸運。」他指，一直以來很希望自己的作品可以真的放在電影院門外，今次能在如此有歷史的皇都展出，可謂夢想成真，再加上阮大勇早前曾在他的畫作前「打卡」，恒仔形容是「成就解鎖」。

概括皇都68年歷史的鐵閘

除此之外，展覽中也有一幅寫上了「文字雲」的鐵閘。習字逾20年的80後現代書法家Sam， 早前在皇都戲院商場內一間舊舖的鐵閘上即席揮毫創作，用上北魏體、隸書和行書，一字一句將皇都68年歷史中最重要的元素羅列出來。當中包括曾在香港首辦的「日本電影節」、皇都最後一齣上映的電影「一個好人」等等。Sam表示，製作時用了報紙和hashtag模式拼砌，根據不同內容選用不同的書體，希望營造「打卡位」之餘，參加者亦可湊近細閱皇都的故事。

他坦言，在鐵閘上書寫並非易事，其中需考慮如何在坑紋之間安排字體，亦要營造「舊」的感覺，字體的運用也參考了過往香港舊戲院的海報、戲橋等。整幅作品一氣呵成，足足花了八小時左右才完成，Sam希望能令更多人了解皇都戲院的歷史，同時推廣書法字，「好玩嘅書法其實好有得玩。」他說道。

鐵閘製作過程的縮時影片（受訪者提供）：

新世界在皇都戲院復修前，發起為期一個月的「尋找你我他的皇都」的歷史體驗活動，參觀人士除了可觀賞兩名藝術家的作品外，更可參觀逾百件戲院相關舊物。

《尋找你我他的皇都》展覽：