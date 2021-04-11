【百年車卡】313號蒸汽火車卡展出　巿民批改動過大：咁就走哂樣

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-11 16:04

擁有百年歷史的313號蒸汽火車卡，去年經政府耗資600萬元修復後，近日待疫情緩和，本月初於大埔鐵路博物館公開展出，但有巿民參觀後發現該個車卡遭大幅改動，包括車頂加入分體式冷氣機，拆座位加設電視播放廳，將風扇位改造成喇叭等，猶如一列「現代化列車卡」，被大批網民留言撻伐，有鐵路關注組及保育團體對事件表達關注，認為應以最小程度的改動以免令文物失真。

被形容是香港「碩果僅存的蒸汽火車卡」的313號蒸汽火車卡，據知於1921年至1959年之間服役，其後九廣鐵路公司於1989年將車廂捐贈予市政局，市政局接收後將它放在尖沙咀科學館公園展出。至1996年，因該公園用地需興建歷史博物館，313號車卡再被運到茶果嶺路邊日曬雨淋達十年，數年前由政府耗資600萬元進行修復，工程已於去年完工，並在去年除夕夜運入鐵路博物館進行測試，惟因疫情關係，一直沒有公開展示，直至本月2日，康文署所有場館獲准重新開放，313號蒸汽火車卡才能重見天日。

Facebook群組「大埔交通」管理員發文指，近日於鐵路博物館登上該列313號蒸汽火車卡，發現大量細節遭人為改動，例如車內居然加裝咗一排分體式冷氣機，同時發現所有車窗都加裝現代化掛簾，天花板原有風扇位變成喇叭，而車頭位置為了加裝電視櫃，強行將數行座椅拆走，猶如變成一架「現代化火車」。

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管理員引述當時參觀人士反應，指有家長帶同子女登上火車時，向子女講解「以前嘅火車係唔應該有冷氣嘅」，認為即使加設現代化的設施，亦以不損害文物原真性（authenticity）為原則，然而今次改動之大，令他質疑「313 落得如此下場，恕我哋並唔認同呢筆公帑係用得其所。」

他又聯同香港鐵路發展研究組 HKRDG 、 火車未到站 Train Not Arriving 及 滄海遺珠 Alternative HK 等關注鐵路發展及保育團體，對康文署將313號蒸汽火車卡加設大量現代化設施表達關注，促請館方盡快恢復車廂原貌，強調如有需要利用歷史車卡設置放映室等設施，亦應另覓更配合百年車卡文物價值嘅手法與設備，長遠亦應興建更大型的博物館，以彰顯香港交通運輸發展史獨特地位，妥善收納交通文物與古典車輛。

該帖文一出，隨即引起網民熱議，絕大部分人一面倒批評康文署非修復而是破壞文物，有網民留言稱：「呢個嘢係講懷舊或復古，佢哋咁樣『整色整水』嚟做乜？」亦有人指整個改動之大，令人無法接受，當中最誇張是「為裝喇叭，強拆啲經典吊扇。」亦有人揚言：「百年車卡咁就走哂樣。」

HK01正向康文署查詢事件。

網民留言鬧爆：

Ronald Tang：整個改動，完全接受唔到，最接受唔到為裝喇叭，強拆d經典吊扇

Michael Cheung：天才的設計師

William HO：我真的失望到極，百年車卡咁就走哂樣

Brian K. C. Tang：其實，鐵路博物館位置都大風，只要開曬窗，根本唔會太熱。再講呀，咩叫歷史火車卡？呢一刻已經唔再係..

Harry Mak：呢個嘢係講懷舊/復古，佢哋咁樣「整色整水」嚟做乜？