撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-13 18:02

灣仔海岸線歷史徑指示牌於2003年於灣仔區議會撥款下設立，當時計劃在灣仔區內多條街道上設置27個指示牌，並於2007年完工。其後14年間，指示牌的內容竟從未更新，亦在日久失修下變得殘舊，有灣仔區議員向相關政府部門提出更新意見，料需要約90萬元完成指示牌更新工程。

灣仔海岸線歷史徑指示牌於2003年設立，14年間，指示牌的內容竟從未更新，亦在日久失修下變得殘舊。（曾鳳婷攝）

2003年，灣仔區議會為加深市民和遊客對灣仔區發展史和舊風貌的認識，通過在灣仔市區小工程計劃撥款推行「灣仔海岸線歷史徑」工程計劃，當時工程花費約165萬元，於區內多條貫通南北的街道，以及能代表歷年海岸線位置街道設置27個指示牌。指示牌以同一地點的古今照片作對比，介紹海岸線變化帶來的社會變遷。但現時不少指示牌已油漆脫落，亦有侵蝕情況出現，指示牌上的資料亦未有跟上海岸線的演變情況，例如2007年後進行的灣仔北填海，指示牌卻沒有更新。

指示牌上的資料亦未有跟上海岸線的演變情況，例如2007年後進行的灣仔北填海，指示牌卻沒有更新。（曾鳳婷攝）

民政事務處代表曾於去年10月在灣仔區議會討論相關事宜，灣仔區議員顧國慧就是否重置全區海岸線牌工作定立具體時間表向政府相關部門查詢，民政事務處在書面回應時指出，目前區內有22塊指示牌正在使用，處方估計更換全部指示牌的工程費用為80至90萬元，待委員會落實更換關指示牌後，會按照政府物料供應及採購的相關規定進行招標，以確定實際工程費用，在維修方案落實後，處方會安排招標工作並監督承辦商完成更換指示牌的工程。但處方表示，未能預計指示牌更換後的使用年期作出準確估算，因指示牌會因個別地點而受到不同環境因素影響。對於指示牌的日常維修保養，處方則表示，已安排承辦商每月2次為區内指示牌進行清洗，工程組人員亦會定期巡查區内的地區工程及相關設施，並在發現問題時作出維修建議。