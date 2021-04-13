時裝設計學生「化舊為寶」　助特殊需要人士疫下鍛煉身體

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-13 19:05

特殊需要人士對周遭環境的敏感度與一般人不同，有香港知專設計學院學生活用對衣服物料的專業知識，以環保物料設計一些鍛煉身體及感官的小工具，希望在「疫境」下與特殊需要人士同行，幫助他們克服種種生活挑戰，重拾自信。

HKDI時裝品牌策劃及採購高級文憑學生劉家駿設計了名為《化舊為寶》的3D拼圖，協助特殊需要人士於疫情間在家可保持身心健康。(HKDI提供圖片)

「特殊需要人士對聲音、溫度及觸感等感官刺激有著不同的理解，疫情為他們的生活帶來轉變，簡單如餐廳分枱進食、配戴口罩等，容易令他們困惑，希望我們的創意小品能為他們的生活帶來助力。」香港知專設計學院（HKDI）學生劉家駿（Stephen）及丘進其（CK）現正修讀HKDI時裝品牌策劃及採購高級文憑課程，二人去年參與院校與聖雅各福群會合辦的「We: Act社區設計計劃」，與職業治療師及特殊需要學員一起設計多款輔助工具及傢俱，部分作品更製成實物，現正在庇護工場使用。

HKDI時裝品牌策劃及採購高級文憑學生劉家駿設計了名為《化舊為寶》的3D拼圖，協助特殊需要人士於疫情間在家可保持身心健康。(HKDI提供圖片)

劉家駿表示，疫情下特殊需要學員未必能到復康中心接受訓練，因此他與職業治療師及學員設計了一款名為《化舊為寶》的3D拼圖，讓學員可在家中鍛煉認知及肌肉。作品以多個不同衣料質地及顏色的立體小方塊組成，方塊附有磁石，鼓勵學員將類近顏色及觸感的方塊組合在一起，提升他們對顏色、視覺及觸感的認知，也加強小肌肉訓練。而3D拼圖的製作原料均來自聖雅各福群會「賽馬會升級再造中心」的廢棄衣料，劉家駿運用他對時裝衣料的專業知識與觸覺，成功將回收物料「升級再造」。

《Fitball》球套採用了不同色彩及質料的布料縫製，不同質感的布料有助訓練特殊需要人士的觸覺。(HKDI提供圖片)

計劃令自己尋回設計初衷

劉家駿指，作品看似平凡，但設計過程中透過近距離接觸用家，體會到他們的切身感受「與學員傾談後，了解到他們因疫情所限，減少了鍛煉身體、與人溝通的機會，希望透過這次共同設計的機會，幫助他們鍛煉之餘，亦陪伴他們一起成長。」他形容自己以往在設計過程中遇到挫折時，便容易氣餒，但這次經過與學員共同製作3D拼圖後，從他們身上學習到專注和耐性，令他亦重拾設計的初衷。

丘進其於馬來西亞接受中小學教育，熱愛時裝的他欣賞香港設計行業，於是決定回流返港並於HKDI升 學。(HKDI提供圖片)

至於劉家駿的同學丘進其則創作了一個名為《Fitball》的瑜珈球，為單調沉悶的肢體鍛煉運動添上生氣，「瑜珈球是特殊需要人士常用的運動器材，球套採用了不同色彩及質料的布料縫製，繽紛的顏色增添運動趣味，而不同質感的布料則可訓練特殊需要人士的觸覺。」為了尋找設計靈感，丘進其特意到復康中心實地考察用家的需要。瑜珈球內設置小袋，裝有碎布及木塞碎等物料，方便學員一邊運動，一邊探索多元觸感。

原來丘進其自小在馬來西亞接受教育，但因醉心時裝設計，毅然回流，於HKDI升讀高級文憑訏程。他認為課程能助他裝備專業的商業時裝品牌管理及採購知識，而參與「We: Act」計劃亦幫助他對社區有更深入的認識，「時裝行業除講求對衣料及採購的知識外，認識社區發展亦帶給我新思維，做出更人性化的設計，這些經歷有助我日後於時裝界發展。」

「We: Act」計劃共招募了十多名來自HKDI傢俱及時尚產品設計、視覺傳意、時裝品牌策劃及採購高級文憑課程的學生允3與，設計多款適合特殊需要人士的傢俱及訓練工具。HKDI時裝及形象設計學系講師劉玉蘭（Jo）表示，院校一直鼓勵學生「走出課室」，期望透過是次計劃，鼓勵學生善用他們的設計專業知識回饋社會。

聖雅各福群會復康服務高級經理歐陽妙雯（Mandy）則表示，《化舊為寶》及《Fitball》現時已在庇護工場、供有特殊需要的學員試用，作品有效幫助學員調整情緒，加強日常感觀訓練。歐陽妙雯認為作品能「以人為本」，製作成本合宜，亦易於清洗，「HKDI學生能就地取材，以日常生活常見的物料來設計作品，成本較低，同時按個別學員的特定需要及喜好而作出貼心設計。」