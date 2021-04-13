伊斯蘭教齋戒月開始　重慶大廈特色食物「期間限定」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-13 19:43

伊斯蘭教中的「齋戒月」（Ramadan）今日（13日）開始，在這一個月期間，教徒會進行「禁食」，不過他們並非完全不吃不喝，只限於日出後到日落前不可進食或喝水；到了晚上便會聚在一起，食用營養均衡且飽肚的特色食物。疫情之下，世界各地的教徒都難以再如往常般到清真寺祈禱、齋戒，在香港的重慶大廈內，一班少數族裔人士又是如何渡過齋戒月的第一天？

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齋戒月是伊斯蘭曆法中的第九個月，由於伊斯蘭曆法平均每年只有354天，齋戒月開始的日期每年均不同，今年是由4月13日到5月12日。這段期間對穆斯林而言，是全年最神聖、最接近真主的月份，全球18億的穆斯林會在每日的特定時間內禁飲食，也會戒掉吸煙、賭博、說粗口，亦會禁娛樂活動和行房，此外，他們會對人變得特別慷慨，希望盡量多做善事。

根據2016年人口普查，現時全港有約30萬名伊斯蘭教徒。過往每到齋戒月，各區的清真寺內總有大量教徒會一起祈禱，再在預定的時間一同用餐，但這樣的場景在疫情下再不復見。在有不少少數族裔人士聚集的重慶大廈內，傍晚5時多已有不少食店放出了各種「期間限定」的特色食物，當中包括椰棗和水果；雞肉粥、咖哩湯；也有猶如「天婦羅」的香炸雜菜等等，吸引少數族裔顧客購買。

區議員重慶大廈導賞 介紹「開齋」食物

油尖旺區議員陳嘉朗今日亦有到重慶大廈視察，並在Facebook上進行直播，他指，齋戒月期間，重慶大廈內會有穆斯林鋪地毯在商場通道拜神，又因每日日出時至日落期間，穆斯林均不會飲食，所以在日落前的重慶大廈內，會見到他們來購買食物以準備「開齋」。陳表示，傳統上他們會先與家人各吃幾顆棗，之後才吃一些清淡食物，猶如「黃色版雞粥」的咖哩湯是傳統食物之一，味道香而不辣。他建議大家如想感受一下，可在齋戒月內每日下午5時後到訪重慶大廈的餐廳，感受一下異國風情，當作是疫情下的「小旅行」。