粉嶺48區新建公屋刊憲爭議　地政總署稱去年已與何家園居民會面

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-14 23:13

近日有村民就粉嶺第49區規劃問題申訴，指運房局未有聽取當區民意，便於本月1日突然就48區規劃刊憲，更即日派出地寮屋清拆組人員上門貼通告，以及聲稱進行收地前凍結人口登記，直指該處規劃錯配，促請當局重新規劃。地政總署今日（14日）回覆指，城規會早於2016年將大綱圖的修訂根據城市規劃條例刊憲及諮詢公眾，同年規劃署亦就大綱圖的修訂諮詢區議會，城規會考慮各方意見後，同意將粉嶺第48區改劃為「住宅(甲類)3」及「政府、機構或社區」用途地帶。而土拓署去年就配合公屋發展的工地平整及基建設施工程諮詢北區區議會轄下的土地發展、房屋及工程委員會，強調已經與和合石及何家園的居民會面，就項目交換意見。

運輸及房屋局就粉嶺第48區規劃刊憲，要求持份者於5月31日前發表意見。(土拓署文件)

地政總署指，面對社會對公營房屋的殷切需求，政府一直透過多管齊下的方式致力開拓更多可土地發展資源。署方表示，粉嶺第48區有關用地在改劃前主要劃為「工業」用途，而發展局及規劃署早於2014年6月已向北區區議會介紹北區未來十年房屋土地發展，提及粉嶺第48區用地是其中一幅短中期房屋用地。

房屋署於2015年探討於粉嶺第48區發展公營房屋的可行性，進行工程可行性研究。研究報告及各項技術評估指出，在粉嶺第48區發展公營房屋，在工程上屬可行，並且在各方面包括環境、噪音、交通、景觀、空氣流通、排水、污水處理等都在可接受範圍。

因應房屋署為粉嶺第48區公營房屋發展進行的工程可行性研究的結論，城規會於2016年1月29日將大綱圖的修訂根據城市規劃條例刊憲，向公眾展示及諮詢公眾，為期兩個月，任何公眾人士於大綱圖的法定展示期內均可以提出申述。規劃署於同年1月及3月就大綱圖的修訂諮詢北區區議會。城規會於2016年9月23日舉行會議，聆聽及考慮公眾就大綱圖提交的申述和意見。城規會在充分考慮各方的意見後，同意將粉嶺第48區改劃為「住宅(甲類)3」及「政府、機構或社區」用途地帶。

在完成相關的改劃程序後，土木工程拓展署於2015年聘請顧問進行公屋發展的工地平整及基建工程的勘測及設計。土拓署去年5月就配合公屋發展的工地平整及基建設施工程諮詢北區區議會轄下的土地發展、房屋及工程委員會，在會議上亦得悉可能受工程影響居民要求政府就公屋發展作進一步諮詢。就此，地政總署已在7月11日與和合石及何家園的居民會面，就項目交換意見。

土拓署去年10月就委員有關居民提出的意見回覆區議會，署方在回覆中表示，為應付迫切的住屋需求，當局需要繼續推展在粉嶺48區的擬議公屋發展，以及相關的工地平整和基建工程項目。當局在本年4月1日就擬建的公共道路及排污設備工程刊登憲報，以根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)及《水污染管制(排污設備)規例》(第358AL章) ，索取授權進行相關工程的既定法律程序。

地政總署表示，公眾人士如反對進行工程，可以在相關法例的反對期內，按指定的程序提出。署方會按法例的要求及相關的行政指引，盡力與提出反對的人士磋商，以排解有關的反對。如反對人士最終仍維持其反對意見，署方會按相關法例規定，向行政長官會同行政會議提交未能排解的反對意見，待其決定是否授權進行工程。擬議道路工程及工地平整工程範圍約4.3公頃，部分屬私人土地。當局會根據《收回土地條例》(第124章)及《道路(工程、使用及補償)條例》(第370章)，收回有關工程範圍內的私人土地。

地政總署強調，政府進行土地改劃或者房屋發展前，會先進行相關的技術評估，包括交通影響評估。倘若交通影響評估認為有關道路或路口的容量不足時，相關部門亦會作出適當跟進行動，包括進行改善工程或興建新路，以便配合有關改劃或發展。因應在北區的各項改劃及發展，政府已按計劃推展相關的交通改善工程及基建項目。政府認為，在完成相關的工程後，北區的道路系統將足以應付擬議發展帶來的交通需求。

至於該處被指有交通失衡的問題，地政總署表示，政府近年在北區已推展多項有利改善北區交通情況的工程項目。 掃管埔路（即雞嶺迴旋處）南行的路口改善工程及寶石湖路（即大頭嶺迴旋處）南行擴闊行車線的工程已於早前完成。香園圍公路已於2019年5月26日開通，沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶的車輛可選擇使用新路直接往返粉嶺公路，無需駛經沙頭角公路近粉嶺巿中心的路段。吐露港公路/粉嶺公路第二期擴闊工程（由泰亨與和合石交匯處之間的一段粉嶺公路）亦已於2019年完成。連接沙頭角公路和粉嶺公路的粉嶺繞道（東段），可分流並減少往返沙頭角公路的車輛途徑上水或粉嶺市中心道路及主要路口。粉嶺繞道（東段）亦預計可於2029 至2030年粉嶺第48區公營房屋入伙前完成。

稱已考慮香園圍新客運口岸對整體交通影響

就改善掃管埔（雞嶺）迴旋處的交通狀況，土拓署已於2018年4月開展北區掃管埔（雞嶺）迴旋處南北連接路替代走線的可行性研究，擬建替代路線將會橫跨雞嶺迴旋處，連接粉嶺北和粉嶺南。此外，在粉嶺北及古洞北新發展區餘下工程的詳細設計階段，會規劃多條新道路，如寶石湖路行車天橋繞道、粉嶺繞道（西段），以及擴闊現有一段位於古洞北新發展區附近的粉嶺公路，以應付發展區的交通需求，進一步纾緩區內主要交匯處的交通擠塞壓力。上述交通措施不單可配合粉嶺北及古洞北新發展區的階段性交通需求，可改善北區區內的交通狀況。

署方表示，粉嶺48區的交通影響評估已考慮香園圍新客運口岸對整體交通的影響。至於其他發展的影響，任何涉及土地改劃或房屋發展的交通影響評估皆需要考慮由規劃署提供的規劃參數、擬議發展項目、鄰近現有發展，以及鄰近其他正規劃中的發展項目，以全面評估擬議發展項目對交通的影響，並制定合適的改善措施。