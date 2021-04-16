沙田區議員疫下開織耳機線班　集合老中青音響發燒友「毒海浮沉」

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-16 09:00

「你睇下佢哋吸毒咁，哈哈！」街坊們戴上耳機，閉上眼陶醉於音樂中，沙田區議員麥潤培笑說，自從去年舉辦了織耳機線興趣班後，吸引愈來愈多街坊加入成為「吸毒一族」，他認為大家留家抗疫多時，難免感到苦悶，令不少人開始學習小手作，「估唔到呢個咁冷門嘅手藝，可以團結到馬鞍山咁多街坊，有啲唔係我選區嘅居民，都會特登過嚟學。」

沙田區議員麥潤培（左）對音響器材甚有研究，與音響店老闆冼師傅（右）因交流心得而成為好友。（呂凝敏攝）

33歲的麥潤培自小對音樂有濃厚興趣，更曾經自資出唱片，故對音響器材都甚有研究。他笑言自己10年前已「被毒」，開始對耳機有要求，「人生第一個耳機3,000蚊，玩到3萬蚊一個，之前一路都係喺出面買，覺得浪費咗好多錢，因為自己識織可以慳好多！」與很多港人一樣，麥潤培視日本為「鄉下」，每年均會抽時間飛到日本選購耳機線，疫情下被迫留港多時，他形容自己對音響器材的知識退步了，故向相熟的音響店老闆請教，踏上學織耳機線之旅。

老中青音響發燒友在麥潤培辦事處聚首一堂，專注研究編織耳機線的技巧。麥潤培（左三）笑言：「呢張枱有幾十萬架喇。」（呂凝敏攝）

+ 2 + 2 + 2

疫下留家百無聊賴 辦興趣班一呼百應

促成興趣班的，原來與新冠肺炎疫情有關，疫下留家抗疫令人百無聊賴，很多人都愛上一些小手作，例如織耳機線。去年10月，麥潤培在facebook專頁發帖辦興趣班，由他提到的音響店老闆冼師傅負責教學，帖文一出，一呼百應，幾乎集合了全馬鞍山區的耳機線發燒友參加，他笑言曾有居於天水圍的學員特意前來上課，對於如此冷門的手作，竟能團結眾多街坊感到既驚且喜。

螺旋織法及十字織法

螺絲十字織法 音質大不同

「唔同物料嘅線，會有唔同嘅聲，織法結構都會影響到聲音。」冼師傅純熟地拿起銅線焊接，再以手織出不同結構的耳機線，「耳機線最少都要有4條線，有啲有8條線；每格約1厘米，如果織到每格都少一半長度，全部聲都會唔同，接點處理亦會影響音質，呢啲都係經驗嚟。」冼師傅示範了螺旋形及十字形的織法，並指即使使用相同的耳機線，織法不同、鬆緊度也會影響聲音，螺旋形織出來的音色會較直接及力量重一點，而十字織法的音色則較寬容，音場顯然。麥潤培在旁笑言，興趣班每節約2小時，但因初學者在焊接工序上一般處理得較慢，「最後無4個鐘都落唔到堂，上到夜晚12點！但佢哋嘅成功感好大。」

女街坊Garfield（左二）指自己參加織耳機線興趣班後，認識了不少志同道合的朋友。（呂凝敏攝）

「喺呢度玩，行少好多冤枉路」

女街坊Garfield指自己從Walkman年代已開始聽歌，但一直對耳機及耳機線沒有研究，當她追求音色更佳的播放器時，才發現原來耳機線也是影響音質的重要因素，「由細細部千零蚊，買到大大部萬二蚊都有，唔知自己點解冇咗咁多錢，好似毒海浮沉咁！」她笑言每次外出買播放器，都會遇上「白鴿眼」店員，「佢會覺得你呢條線，襯唔起部機。」故她開始加入織耳機線行列，並認識了不少志同道合的朋友，「喺呢度玩，行少好多冤枉路，試耳機亦唔會再俾人藐。」

麥潤培隨手介紹桌上一條耳機線，原來也值7,000元。（呂凝敏攝）

「呢張枱有幾十萬架喇。」老中青街坊在麥潤培的辦事處內聚首一堂，將手作「大晒冷」，不少耳機線原來都價值不菲，麥潤培隨手介紹桌上一條耳機線，原來也值7,000元。除了學織耳機線，麥潤培亦提供維修耳機服務，他笑言自己對配件有要求，故辦公室內一直有不少存貨，「之前幫街坊維修個『大耳牛』，因為用啲配件靚，街坊話啲音色仲靚過之前。」