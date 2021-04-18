逾六成文憑試考生憂出路　壓力近十年第二高　取消口試感不公

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-18 15:39

新冠肺炎持續，在疫情未消散之際，文憑試在下週五即將開考，令考生倍感壓力。有團體調查發現考生壓力水平繼去年疫情爆發初，繼續處在高位，更是文憑試以來歷屆第二高。有高達九成備考學生認為疫情影響他們的學習進度，亦有六成學生擔心日後的出路。

文憑試考生壓力調查2021由學友社於去年12月至今年2月期間以問卷形式進行，向三十多間中學共1,768名應屆學生進行調查。調查發現，以10分為滿分計，考生壓力有7.6分，壓力與去年同期的7.48分同樣處於較高水平，是近十年來的第二高分。調查顯示，學生主要備試壓力來源包括往後出路（62.6%)，時間不足（60%），自我期望（58.9%）及課程內容過多（43.8%）。

文憑試考生壓力調查2021由學友社於去年12月至今年2月期間以問卷形式進行，向三十多間中學共1,768名應屆學生進行調查。（曾鳳婷攝）

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，有六成學生認為往後出路是壓力之一，比去年同期多出兩成。他解釋，去年年初為疫情爆發初期，當時學生主要擔心文憑試能否如期舉行，把較少注意力放在往後的出路上，因此現時六成的水平只是重回正常值。

此外，吳寶城亦指出，學生認為課程內容過多的情況比去年同期上升17%，認為與網課和混合模式課有關，這兩個教學模式比純面授課程的效能低，令學生出現課程變多的錯覺，「其實課程冇變多，反而中文文本仲少咗兩篇，但因為上堂嘅效能低，所以令佢哋覺得課程內容多咗」。

至於疫下對學生備考文憑試所造成的影響，調查則指出，有九成學生普遍認為疫情影響學習進度、88.3%認為減低學習動力，有87.9%表示難以集中精神。吳寶城認為，這些影響都和教學模式轉變有關，由於網課和混合模式令學生難以適從，建議學校能分優次進行面授課程，如高年級和備考生優先。此外，教師在網課時亦能多增加互動元素，改善網課效能較低的情況。

調查內容亦包括學生對疫情下調整教學模式和文憑試的影響。有七成學生認為學校改網上授課對他們造成負面影響。值得留意的是，有近四成學生認為取消／簡化校本評核（即SBA），以及有三成學生認為取消中英文科口試也會造成負面影響。

調查內容亦包括學生對疫情下調整教學模式和文憑試的影響。有七成學生認為學校改網上授課對他們造成負面影響。（曾鳳婷攝）

吳寶城解釋，除去SBA，令學生覺得文憑試為「一試定生死」，再不能以平日表現作文憑試評分一環，「雖然都有四成學生覺得冇咗（SBA），會少咗啲工作去做，唔使用額外嘅時間去準備，但都有三成幾人覺得有唔好嘅影響，會覺得一試定生死，壓力會比較大」。至於取消中英文科口試，吳寶城指出因為有部分學生的說話能力較佳，對取消口試感到不公，亦會使考試不能全面反映學生在該學科上的能力。他認為考評局需要考慮這些學生的意向，並重視他們的意見。

疫情下文憑試安排與以往有別。學友社亦提醒學生要多留意今屆文憑試的安排，只要熟知相關安排，便不會過於擔心，影響考試狀態。由於考試分區進行，即使考試場地是在原校，考生亦不應過分鬆懈，建議考生應盡早到達試場。此外，如在考試前碰巧遇上大廈強檢或入往檢測中心，亦毋須擔心，只要出示准考證及身份證等文件，便能優先接受檢測，而檢測中心亦設有獨立試場供學生考試。