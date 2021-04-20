「猛鬼戲院」活化有期?　場外貼清拆告示　業主：有待公佈詳情

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-04-20 08:00

丟空近30年的金茂坪戲院，近日因Viu TV推出的新劇《無限斜棟有限公司》借題發揮戲院當年的靈異傳聞，再度成為熱話，大業主華懋集團曾稱將與非牟利機構合作，活化成香港電影文化中心，一直只聞樓梯響，但近日有巿民發現停泊於戲院外的電單車被貼上「清拆在即」的通告，要求立即遷離，懷疑日內將有進行工程，華懋集團未有否認相關傳聞，稱目前正進行相關籌備工作，詳情有待公布。

六十年代開業的金茂坪戲院，位於秀茂坪曉光街一條斜路上，80年代新增桌球室，為秀茂坪邨一帶徙置居民提供服務，後來秀茂坪邨進行重建，入場觀眾大減，戲院至90年代因經營狀況欠佳結業，一直丟空至今。

場外停泊電單車貼戲院清拆通告 引起關注

大業主華懋集團2013年計劃以兩億元出售金茂坪戲院，惟無人問津，至2018年改為計劃與非牟利機構合作，將閒置金茂坪戲院活化成「香港電影文化中心」，將設立電影院、主劇場、共享工作室、咖啡店及大堂，合共提供500個座位，至今仍未有進一步消息。

關注本港保育發展的Facebook專頁「香港隅地」版主引述一名工程界朋友透露，指戲院大樓「將與隔鄰大廈進行分隔工程，然後便會拆卸」，版主之後到現場核實，發現戲院旁邊多輛電單被貼上警告字條，當中內文提及戲院「清拆在即」，擔心有關建築物會被完全拆卸，經查詢後引述相熟工程界朋友透露，戲院只會進行活化，清拆一詞純屬手民之誤。

連續劇炒熱戲院鬧鬼傳聞

記者日前到現場視察，發現戲院正門及旁邊泊滿電單車，仿如一個停車場泊位，當中部分電單車被拆下車牌及外表破落，懷疑是遭隨街廢棄的死車，車身被人貼出以業主華懋署名的通告，內文指「此乃私人地方，金茂戲院清拆在即，物主即把雜物搬離佔用地方…違者報警處理。」不過附近大廈保安及街坊未聞金茂坪戲院將有工程進行，亦未見有工人到場。

雖然未知工程是否在短期內進行，但這間被人遺忘的戲院，近日被Viu TV連續劇《無限斜棟有限公司》再度炒熱，劇中提及由太保飾演的進成叔當年因在金謬平戲院與女友看電影而結為夫婦，其後每年結婚紀念日在該戲院重看該電影，其後更委托無限斜棟有限公司員工在該結業戲院中看戲續前緣，劇中外拍取景地正正是金茂坪戲院。

該劇內容亦提到戲院屢次出現靈異傳聞，其實正正是利用戲院鬧鬼之說借題發揮，自金茂坪戲院荒廢後，曾有傳聞指戲院內不時看見隱若燈光及嬉笑聲，甚至有人稱曾在窗戶看到戲院內有一對目光呆滯的男女，仿似想找出路逃出戲院，更有人傳聞指一名路經金茂坪的女老師，在雨中看見一對渾身濕透的母子，欲上前借傘為兩人擋雨時，便發現該對母子眼耳口鼻不斷流出泥沙，懷疑是七十年代死於山泥傾瀉的冤魂。無論如何，繪形繪聲的鬼故事，加上戲院的殘舊石屎外表，為戲院形象抹上一層神秘色彩。

華懋集團就活化重建一事，發言人稱有意活化金茂坪戲院，為社區提供藝文場地並推動本港電影業發展，目前正進行相關籌備工作，詳情有待公布。