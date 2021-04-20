撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-20 18:06

本港疫情反覆，社區首次出現變種病毒株，近日更錄得多宗輸入個案，包括一名35歲帶有變種病毒的菲律賓外傭。政府宣布由今日（20日）零時零分起，禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機來港，為期14日，同時限制曾經逗留於該3個國家的人士登機來港。有外傭透露不少有僱主的同工因禁飛令滯留菲律賓，需要延期來港，亦有外傭被僱主要求必須打疫苗，保護家中幼小。

政府宣佈推行禁飛令，令本港對外傭的需求不減反增，造成供不應求的情況。今日（20日）早上，香港01記者到訪屯門街市，大多外傭表示得悉港府實施禁飛令，但目前未有對他們造成太大影響，但亦有部分外傭坦言有同工因禁飛令而打亂計劃。

來自菲律賓的Jenifer表示知道香港對菲律賓實行禁飛令，她透露身邊很多菲律賓同工都因此而令原定來港打工的安排告吹，更有部分同工雖已找到僱主，亦需要暫時延期來港，只能等待禁飛令取消的一天。她提到，過往兩年自己亦沒有計劃回鄉，故禁飛令對她沒有太多影響。Jenifer指明白僱主會擔心疫情，但從未有強行要求自己必須做檢測或接種疫苗，僱主亦相信她會做好防疫措施，例如勤洗手及戴好口罩。

有外傭指被僱主要求必須接種疫苗，以保護家中小孩。（曾鳳婷攝）

同樣來自菲律賓的France則表示，以往有大假都會選擇回鄉休息，不過現時因疫情肆虐，暫時不會回去，「現在要等疫情完結才有安排，目前也是一周休息一天」。基於傭主十分擔心疫情，France透露僱主要求她必須要接種疫苗，France表示理解並願意接受安排，「僱主一家人已完成兩針，加上家中有小朋友，明白要求大家接種疫苗是希望保護小朋友。」她指僱主已幫她排期，準備接種第一針疫苗。

而來自印尼的No via認為禁飛令對她影響不大，她指自從來港工作後，就沒有回過印尼，對於現時一星期放一天假的模式早已習慣。被問及僱主是否要求她必須進行檢測或接種疫苗，No via則指，僱主曾經向她查問有否進行檢測或接種疫苗，但沒有強迫，尊重她的選擇。No via指現時未有打算接種疫苗，認為接種難免會有風險，傾向做好其他防疫措施。