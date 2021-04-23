新冠肺炎｜長洲太平清醮連續兩年從簡　取消搶包山、飄色巡遊

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繼去年新冠疫情肆虐活動而將取消多項公眾活動後，長洲太平清醮值理會今年繼續取消包山嘉年華及飄色巡遊活動，但傳統祭祀科儀及派平安包等活動仍按照傳統習俗繼續舉行，呼籲居民遵循三日的齋戒習俗。

長洲太平清醮值理會表示，為免群眾過度聚集，今年繼續暫停舉辦飄色巡遊及包山嘉年華活動，但為了傳承傳統習俗，紀念長洲太平清醮當年驅除瘟疫的功德，各項祭祀科儀將繼續舉行，包括在建醮場地設置三座大包山，但包山高度由以往15.5米改為4.6米變成中包山，亦會按傳統在北帝廟球場設置神棚、大士王棚及戲棚。佛誕翌日當天，主辦單位亦會按以往做法，沿街向公眾派發平安包，呼籲長洲街坊遵循三日的齋戒習俗，其間遵守各項防疫指引，齊心抗疫。

值理會又稱疫情嚴重影響世界各地及本港居民的正常生活，希望透過太平清醮祈福，祝願全港巿民生活及工作早日回復正常。

太平清醮獲列入非物質文化遺產

太平清醮為每年農曆四月初八舉行，為長洲最大規模的一個傳統活動，2011年被列入國家級非物質文化遺產，除了飄色巡遊外，當中最矚目的活動要數到包山嘉年華，現時由香港長洲太平清醮值理會及康文署合辦，康文署早前宣佈因應疫情最新狀況，決定取消搶包山活動，當中搶包山訓練、搶包山選拔賽、攀爬嘉年華，以及搶包山比賽等活動均會取消，但學童填色及繪畫比賽仍會繼續，作品經評審後，署方會個別通知得獎者，並會將獎項送往所屬學校。

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