撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-25 18:40

新冠疫情之下，巿民盡量避免手碰公共設施，但本港現時過馬路大多沿用電子行人過路發聲裝置，行人需將手輕觸表面轉燈號，有巿民為一己之利用腳踩裝置變相播毒，備受批評，近日有心人在香港仔行人過路裝置上加裝創意設計，利用腳踏「以腳代手」按動裝置表面，有區議員指新加裝置出現約一星期，街坊均讚許設計有用，然而本周六突然被人收走，並留有一張房委會通告稱請勿放置雜物。

香港仔華富邨近華樂樓對開的行人過路口，近日出現一個創意設計，該裝置額外加裝在電子行人過路發聲裝置之上，原理是利用地面一個腳踏，行人踩中後，連接腳踏的一個手掌木條裝置，便會代替人手自動拍向過路發聲裝置表面，裝置會亮起紅色「請等候」訊號，待交通燈控制器將行人公仔轉換為綠色，讓行人過馬路。

腳踩代替手觸裝置表面

該設計的特別之處，似曾經過改良，例如手掌以錫紙包裹，增加拍向過路發聲裝置表面的靈敏度及觸感，另外腳踏四邊以長方形木條固定，避免左搖右擺。有女街坊表示，新加裝置大約出現一星期，但使用人不算多，某程度可能與準繩度有關，她指連接手掌的木條較軟身，不像鐵枝般堅硬， 以致準繩度不佳，有時會拍不中發聲裝置表面，以致要多踩數下，甚至要用手代為調較角度。「都叫有幫助，呢度拍(裝置)先會轉燈，如果唔係企成日都唔會轉燈。」

南區區議員嚴駿豪表示，該個土炮設計大約出現五至七日，暫時只有該處安裝，未見有其他地方使用，亦未有任何官方團體或運輸署表示由誰人設計，未知運輸署是否默許該設計，但他認為該土炮設計有助街坊避免用手接觸公共設施按鈕，減低疫情之下的感染風險，街坊反應亦非常正面，唯一問題是設計需要稍為改良，增加準繩度，但未知道如何向設計者反映。

他又指，本港近年推廣智慧城巿，電子行人過路發聲裝置在疫情之下顯得不合時宜，長遠應仿效商場廁所或港鐵升降機，加裝自動感應器，毋須觸碰便可啟動公仔燈控制器由紅轉綠，更合符防疫及公眾利益。

事件經廣傳後，更多網民透過在Facebook 分享用後體驗，然而本周六近黃昏時段，該腳踏裝置被人無息無色地拆除，裝置貼上房委會通告稱「此乃公眾地方，提醒巿民請勿放置雜物，否則會被視為廢物清走」，估計該裝置已被房委會人員收走。