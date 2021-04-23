橫洲收地｜地政人員吊下石墩長陣　通知鳳池村村民下周前遷離

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-23 22:52

政府就橫洲收地再有進一步行動，地政人員昨午（22日）於環翠山對開山墳斜坡位置設下多重膠欄杆，又以吊臂車吊下石墩長陣，有鳳池村居民今日獲告知必須於下周前遷離，否則有機會截水截電及強行迫遷，即使他們提出三個月搬遷期亦不獲受理，村民批評署方人員「夾硬嚟」，揚言面對政府不合理做法，會留守至最後一刻。

地政人員繼早前迫遷永寧村居民後，昨日(22日)再有新行動，地政人員昨午2時許抵橫洲環翠山對開山墳位置，先在山墳邊緣圍起鐵絲網及欄杆，開放一條小路容許原居民上山祭祖，之後再有重型吊臂車到場，沿着政府收回的鳳池村三塊私人土地方向吊下石墩，包括歐陽太太家族擁有的私人農地，每隔一米多便吊下一塊，形成一道大約三十米長的石墩長形陣，行動維持大約個小時後暫時離開。至今日下午時分，地政人員通知歐陽太太，指她們一家必須下周前遷走，否則有機會屆時到場截水截電，但未有確切述明是那一天，令一家人生活在高度戒備及惶恐之中。

歐陽太太稱雖非原居民，但上一代人在鳳池村五十年多年，政府2017年刊憲勒令永寧村、鳳池村和楊屋村村民須在2018年1月1日前搬走後，開始進行大規模迫遷非原居民行動，一家人擁有的私人土地，亦被政府以《收回土地條例》強行徵收，他們曾翻查政府沿用的收地指引，若以政府聲稱的乙級農地賠償方案，最多只能賠60萬元，該金額連一個厠所也買不下，其間只可以住中轉屋一年，便要另覓他處。無論一家人過往五年以來透過請願、遊行、出書、向官員遞信、與鄉事派及立法會議員會面，希望原區安置，均不獲政府接納，強硬要求一家三代人必須在限期前遷走。

向地政人員提議三個月搬遷期遭拒

她又稱，地政人員到場通知她下周前必須搬走前，已反建議可否提供三個月搬遷期，即七月後離開，但對方一副堅定態度回應「我已經係最後通知你。」做法完全不近人情，直指「我哋唔係唔合作，屋企上有高堂，下有兩個女兒，又有一貓一狗，搬遷都需要時間，佢哋完全唔聽人講咁，以最賤價錢去恰非原居民收地，好似迫你去瞓街。」她無法接受政府以不合理手法強徵居住逾半年紀的住處，會繼續留守至最後一刻。

元朗橫洲發展計劃爭議達6年，政府2015年進行凍結人口登記，2017年刊憲勒令收回永寧村、鳳池村和楊屋村三條非原居民村，共264戶居民受影響，立法會去年3月通過18億元橫洲公屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款，橫洲三村村民已逐步遷走，目前剩下不足10戶。

HK01正向地政總署查詢中。