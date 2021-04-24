荃威花園後山斜坡變梯田　議員：雨季將至隨時爆大鑊

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-24 14:21

本港近月發現多個鄉郊地區被人霸佔公家地非法耕種及建成魚池，構成安全隱患。荃灣荃威花園後山日前發現有人懷疑非法開墾官地，更公然興建石凳及將斜坡變成梯田，由於有行山客指近期看到斜坡上有沙石剝落，擔心雨季快將來到，如遇豪雨可能有山泥傾瀉的危險。有區議員則指地政署人員經斟察後即將採取土地管制行動，並對違法者作出檢控。

有人開墾後後山斬樹搭蔭棚

據荃灣區議員趙恩來指，涉事的是荃威花園P座對開後山斜坡，有街坊向他反映，指每逢周末該處都會傳出敲擊聲響，又曾目睹有人斬樹，而早前趙恩來實地視察時，發現有人在該處自行搭建蔭棚，使用重型工具和水泥興建梯田、石凳等。他形容該處已是非法開墾的「黑點」，即使早年清理完非法構築物仍會重現，雖然已豎立着地政總署放置的「政府土地告示」警告，惟一直都未有人理會。

趙恩來指，對比政府的航拍照，估計今次非法行為是在2019年後發生，在約半年前發現問題變得嚴重，他於本年初開始跟進，並曾在荃灣區議會討論事件。地政總署則向他表示，曾於2021年3月到場調查，確認涉事位置有人非法開墾政府官地，並已張貼法定通告勒令佔用人限期內停止違法行為，限期已於本月20日屆滿，「即係政府隨時可以進行土地管制行動。」趙續指，該處為熱門行山地點，而近日有街坊發現有石頭「碌落斜坡」，加上雨季來臨擔心影響安全，希望政府在圍封有關範圍之外，亦委聘專業人士進行風險評估，並作防水及鞏固工程，避免出現山泥傾瀉。

根據《土地（雜項條文）條例》，任何人非法佔用政府土地，一經定罪，最高可判處罰款50萬元及監禁6個月。而非法開墾政府土地，最高可判處罰款5萬元及監禁6個月。地政總署有權向有關人士追討防水及鞏固工程開支。