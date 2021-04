撰文: 呂諾君 最後更新日期: 2021-04-28 17:31

今日(28日)是由國際職工會聯盟(ITUC)訂立的「4.28國際工殤紀念日」,藉以紀念因工患病、傷亡的工人。香港工業傷亡權益會(工權會)連續第26年向政府爭取成立「工殤日」,因應疫情,今年繼續用小型的室內悼念會的形式向因為工業意外逝世的工人致意。工權會亦在會上發布調查結果,並促請政府回應公眾訴求,盡快成立工殤紀念日和豎立工殤紀念碑,以示政府對因工受苦受難者的莊嚴重視,並持續改善職安、罰則、補償等制度。

本年國際職工會聯盟訂立的工殤日主題為「Heath and Safety is a Fundamental Right at Work」(健康與安全乃工人的基本人權),香港工權會過去每年都舉辦遊行、集會等,惟自上年起因疫情肆虐而改為室內小型悼念會,並於今日在藍田該會會址舉行。會場內貼上了從2020年4月至今,合共54名死難工人的名字,亦放置了由該會自製的工殤紀念碑。

會上發布了該會早前進行的調查結果,在492份回應中,共有482人(98%)贊成訂立工殤紀念日,449人(91.3%)贊成在公眾地方豎立工殤紀念碑。而在贊成豎立工殤紀念碑的受訪者當中,166人(33.7%)認為應設置在市區當眼處,125人(25.4%)認為應設置在相關政府部門(例如勞工處),101人(20.5%)認為應設置在公園,46人(9.3%)認為應在政府總部。被問到是否知道現時香港有一個工殤紀念碑,有441人(89.6%)表示並不知道。

該會指出,政府最近期的職安紀念裝置已經是遠在2005年安放在科學館的「世界工作安全健康日」紀念牌匾,但隨着科學館翻新完成,牌匾已經被拆下並遷往青衣的職安健學院,而政府只認為工殤紀念日「太過負面」,既無同理心,亦未能讓在工作上默默貢獻生命的工人得到應有的保障和尊重。

職安措施不嚴謹 清潔工墮槽意外一再發生

工權會總幹事蕭倩文在悼念會上表示,政府一直欠受傷工人、家屬一個交代,斥責其不重視、沒有肯定、不尊重工人的付出。她指,會場內有54名死難工人的名字,但其實只佔了每年工作死亡個案的四份之一,意味着最少還有150名工人在工作期間死亡後沒有進入公眾視野。蕭續指,在剛過去的四個月內該會已跟進了25宗死亡個案,但政府並未因意外頻生而出來發言以引起社會關注,也沒有更嚴厲的職安措施,例如清潔工從垃圾槽墮下的個案,同類個案在2010年已經發生,認為如果當時政府有汲取教訓規管建築物結構,就不會在2017年和2021年再發生類似個案。

此外,蕭倩文批評,不明白為何政府會覺得「碑」字負面,認為政府應該要承認自己的不足,然後作出補救,工人失去了的性命無法挽回,但家屬的心靈卻需要循此得到救贖。她又提到,過幾天就是前總幹事陳錦康先生逝世的二週年,成立工殤紀念日、豎立工殤紀念碑是他的未竟之志。她希望在悼念死難工人的同時亦悼念陳錦康先生,祈願工權會終有一日可以達成他的心願。

工業意外頻生,工權會促請政府盡快成立工殤紀念日和豎立工殤紀念碑,並持續改善職安、罰則、補償等制度。(呂諾君攝)

職工盟總幹事斥:每條人命只需賠3萬蚊

職工盟總幹事蒙兆達則指,豎立工殤紀念碑不是形式,而是要政府、社會共同展現對受苦工人的承擔「喺最當眼地方,畀所有人見得到、睇得見,係反映社會重視付出咗嘅生命價值。」他對政府認為工殤紀念碑太負面「百思不得其解」,又引用北島詩作「卑鄙是卑鄙者的通行證」,直斥高官與商家無良與卑鄙。蒙又指,現時「每條人命只需賠償三萬蚊」猶如縱容無良商家,而政府多年說修改法例仍是只聞樓梯響,惟他希望大家「不要麻木不要慣」,表示會繼續努力集結力量爭取。

亞洲專訊資料研究中心項目主任Noel Colina指,全球每年有280萬工人因工死亡,當中66%的個案發生在亞洲;同時有2.4億人面對各種職業健康安全問題,例如環境污染、中毒、職業性癌症等。工人在工作場所受傷、死亡後很快會被遺忘,所以豎立工殤紀念碑好讓社會大眾記住他們實有必要。