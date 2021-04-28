厚德邨德澤樓半百戶現可疑記號　住戶擔心是賊人踩線盼加強保安

撰文： 呂凝敏 林振華 最後更新日期： 2021-04-28 19:09

將軍澳厚德邨德澤樓有住戶發現門鐘附近有可疑符號，據區議員透露，周日（25日）曾接獲住戶求助，指門鐘旁有一些以藍色筆劃上的直線，擔心是賊人「踩線」的記號，她於翌日上樓巡視，發現全棟有超過50戶的門前有記號，集中在中層，遂通知管理處及警方，管理處答應會派員清理記號，警方亦指會以不同方向調查事件。

將軍澳厚德邨德澤樓有住戶發現門鐘附近有可疑符號。（林振華攝）

警方曾接獲報案

警方表示，今早（28日）11時許接獲住戶報案，指厚德邨德澤樓有多個單位的外牆及門被劃上標記，警方到場調查後，將事件列作雜項。《香港01》向當區區議員王卓雅了解事件，王指周日有居民在facebook上發帖，指自己門鐘旁邊有些奇怪符號，加上上周馬鞍山發生入屋行劫事件，擔心是賊人「踩線」後留下的標記。翌日王卓雅上樓巡視，發現全棟超過50戶的門前均有以藍色筆劃上的記號，「很多戶的門鈴附近都有，中層較多，有深色有淺色」，她解釋指厚德邨對上一次外牆工程已是2000年的事，故認為有些標記是新劃上的，遂通知管理處及警方，管理處指會派員協助清潔記號，警方當時則表示會巡不同方向調查事件。

《香港01》今日下午到訪德澤樓，居於低層的王小姐表示，自己門外暫時沒有出現奇怪標記，但因家中有小朋友，亦擔心會有賊人「踩線」後入屋行劫。另一名居於高層的陳先生則表示，得悉有住戶擔心門外記號的事，但認為該屋邨一向治安良好，不擔心是賊人「踩線」留下的記號，但也希望管理處可派員加強巡邏。