躍動港島南｜團體倡重塑南區漁民生活文化　就計劃提11項建議

撰文： 鄧詠中 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-04-29 16:32

政府在今年度《施政報告》中提出「躍動港島南」計劃，希望將南區打造成一個集旅遊、歷史、文化及生活的新地標。有團體今日（29日）就計劃提出11項建議，包括改善水陸交通，並認為未來南區的活化應以重塑漁民生活文化為核心。

工聯會於4月29日成立「築活港島」團隊，並由香港大學建築學系副教授鄭炳鴻（左二）擔任顧問，就優化香港島各區的規劃提出建議。（楊嘉朗攝）

工聯會今日成立「築活港島」團隊，並由香港大學建築學系副教授鄭炳鴻擔任顧問，就優化香港島各區的規劃提出建議。團隊早前透過實地考察，建議未來南區活化應以重塑漁民生活文化為核心，包括將海鮮畫舫列為歷史建築，活化成海上展廊及餐飲設施，優化及加強推廣香港仔漁市場設施，整治香港仔避風塘的停泊分區及改善水質等，達至社區共融。鄭炳鴻表示，香港仔有着傳統水上文化，除了發展旅遊業外，年輕一代亦應對其有認知，希望透過民間智慧及官方合作，增強港人的歸屬感。工聯會南區社區幹事陳榮恩亦指，該區可發展手信步行街，推動舢舨文化。

促改善水陸交通網絡

「築活港島」召集人、立法會議員郭偉強則關注該區的交通問題，他批評過往政府與民間缺乏合作，指香港仔中心作為南區核心區域，卻沒有港鐵站，已向政府反映應加快興建南港島線西段鐵路，以及增加對外巴士路線；他又指泳季時通往深水灣及淺水灣的道路經常塞車，認為當局應開發水路交通，例如增設水上小巴往來香港仔至鴨脷洲、黃竹坑及海洋公園等地。此外，郭偉強亦提出應發展區內單車網絡，連接香港仔及鴨脷洲兩岸。團隊表示會繼續透過社區不同交流及活動收集市民意見，令「躍動港島南」計劃更配合社區需要，展現區內獨特的文化風貌。