撰文： 呂凝敏 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-29 19:25

政府推出「疫苗氣泡」，食肆員工和食客接種疫苗後，今日（29日）起可獲不同程度的放寛，而酒吧、派對房間等6類表列處所，如果員工和訪客已接種第一劑疫苗，客人又使用「安心出行」，今日亦可以重開。有派對房間負責人認為，需要客人接種疫苗才可光顧的措施過於嚴苛，復業首天亦暫時沒有任何訂單，希望政府能按疫情放寬對派對房間的防疫措施，否則長此下去，復業與停業根本沒有分別。

政府推出「疫苗氣泡」，酒吧、派對房間等6類表列處所，如果員工和訪客已接種第一劑疫苗，客人又使用「安心出行」，今日可以重開。但派對房間負責人透露，復業首日「零訂單」。（余睿菁攝）

酒吧、派對房間等6類表列處所，如果員工和訪客已接種第一劑疫苗，而客人使用「安心出行」，今日可以重開。在油尖旺區擁有10間派對房間分店的Cyber及Alex透露，派對房間自去年底起停業，每個月租金虧損達六位數字，認為目前復業條件過於嚴苛，「尤其係要客人打針呢一項，好多年輕人都好抗拒，你要4個朋友都打齊針真係唔容易，業界對於要客人打針都叫苦連天」。他們透露，復業首天並沒有任何訂單，客人多以查詢為主，「長此下去，復業同停業根本冇分別，我哋都唔會預有生意」。

在油尖旺區擁有10間派對房間分店的Cyber（右）及Alex（左）透露，派對房間自去年底起停業，每個月租金虧損達六位數字，認為目前復業條件過於嚴苛。（余睿菁攝）

「覺得今次嘅復業條件唔太公平，其實去泳池游水，傳染風險咪仲高，但都唔使啲人打咗疫苗先去，反而我哋要。」Alex形容，派對房間於過去一年有八成時間沒有營業，損失非常慘重，希望政府能按疫情公平地放寬對行業的復業要求，以及考慮讓客人以陰性檢測報告代替接種疫苗紀錄。

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Cyber表示，目前全部員工，包括負責人均已接種第一劑疫苗，分店亦已準備「安心出行」供客人使用，進入場地時必須量度體溫及戴口罩，派對房間內不准飲食，以保障各人安全，若有客人違規，會派員工上前提醒。Alex則表示，若有員工不願接種疫苗，會考慮暫時停薪留職，「都要跟返政府規矩」。

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