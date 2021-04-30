6萬個酒店營養餐+暖心字條　團體：為基層派送有熱度的飯盒

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-30 20:14

新冠肺炎疫情持續多時，各行各業受到前所未有的衝擊，基層市民的生活更是大受影響，要得「三餐溫飽」都絕非易事。信和集團與黃廷方慈善基金聯同多個社區夥伴攜手展開「愛心飯盒捐贈計劃」，在全港各區派發熱食營養餐盒予本港有需要人士及家庭。飯盒更是每日由集團旗下酒店廚師新鮮製作並準時運送，預計派出的數量將逾六萬個。

派飯團體：疫下為弱勢社區帶來鼓勵

有關計劃在四月下旬起開始，信和酒店廚師團隊及「明哥」陳灼明於深水埗經營的北河同行將製作新鮮營養餐盒，並由集團義工團隊「信和友心人」及不同機構派發予本地基層人士、家庭，以及有需要長者。餐盒所提供的食物照顧到受惠者的營養及健康需要，義工亦會把餐盒送到行動不便的長者家中。



這天一班義工來到位於深水埗大南街的啓愛共融社區中心，只見門前已有不少長者到場排隊輪候，未幾運送餐盒的車輛便已來到，一班長者魚貫完成登記程序，逐一從義工手上接過餐盒。保溫箱內的餐盒過了好一陣子仍然保持熱度，盒上更見有精心製作的愛心便條，增加親切感之餘，亦希望能在疫情下帶來鼓勵。

計劃涉5個團體全港10區派飯

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光亦聯同「信和友心人」義工同事，向一眾受惠朋友送上營養餐盒，他表示：「『明哥』和啓愛共融社區中心的Elli都是年度香港精神獎的得獎者，我因而認識他們，非常尊敬他們以自家力量為基層人士無私奉獻的精神，並深受感動，這份精神與信和集團服務社區的願景不謀而合。我很高興今個星期與太太Charis一同參與這項非常有意義的計劃服務社區。新冠疫情對本港經濟和市民生計帶來前所未有的挑戰，基層人士面對如飯餐等基本需求更要支援。隨著疫苗接種計劃推進，經濟活動回復，情況將會改善，而在這個關鍵時期，我們要團結齊心，共渡難關。」

黃先生續稱﹕「五一勞動節也提醒我們向勞工朋友對社會的貢獻致敬，並向前線工作人員送上關懷。我們感謝各社區夥伴，透過『愛心飯盒捐贈計劃』傳揚關愛和奉獻精神，並呼籲社會團結，為有需要人士提供支援，以解燃眉之急。衷心感謝這次計劃的社區夥伴，讓我們得以服務基層朋友，同時感謝信和集團義工同事於服務社區的努力。」

是次計劃的社區夥伴包括為北河(明哥)慈善基金、美差會潮浸服務聯會、民社服務中心、啓愛共融社區中心及國際四方福音會香港教區，服務範圍遍佈九龍及新界，包括新蒲崗、深水埗、土瓜灣、屯門及沙田等10個地區。

計劃為期六個月，由四月起至十月底，提供運輸和物流相關的就業機會，同時獲集團義工團隊協助。秉持關懷社群的使命，集團亦鼓勵員工參加「義工服務獎勵計劃」，每年最少一天於辦公時間內參與社區活動。