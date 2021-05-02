均益大廈二期法團換屆選舉　開明派街坊團隊全取六席

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-02 00:47

樓齡逾四十年的均益大廈二期大廈，由現屆法團打着「反圍標」旗幟，三年前成功踢走舊法團當選，大廈昨日(1日)舉行業主立案法團換屆選舉，雙方陣營在會議舉行期間屢發生爭拗，記者更被人驅趕至場外，場面一度混亂，有警員接報到場調停，其後在中西區區議員黃明志及民政事務處代表監察下，今日凌晨完成點票程序，現屆法團六名候選人名單全數成功當選兼擔任正副主席，與對方取得五席相比，在法團會議上仍保持優勢。

均益二期曾揭發廿年水缸未洗

均益大廈二期一直由前一屆業主立案法團盤踞23年，其後因居民不滿法團以授權票強行通過部分爭議性議案，由開明派街坊自組「均益二期老友記」名單，2018年成功當選，其間揭發大廈多年來管理不善，多項設施殘舊一直未有進行維修保養，例如地下食水缸二十多年沒有清洗；喉管亂駁污水管，過往經常發生倒灌問題，最新一次是年三十晚爆屎渠，令原本收爐的管理處職員需銷假回來清理災場。

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反黑探員稱會到場出席

現屆法團秘書高文軒稱會再組團參選，而上一屆法團亦有組團隊企圖挑戰，但他相信憑往績可獲得一批居民支持，又透露早前有警方反黑組探員主動聯絡法團，希望出席法團選舉，令他擔心是否有有惡勢力人士介入。

雙方陣營在改選法團前數天，已加緊在大廈附近宣傳，至五一當日，由民政巿務處聯絡主任協助主持業主大會，討論多個議程，當中重頭戲是業委會改選，選出十一個內閣成員及法團主席等職位，其間有多名年邁街坊向在場人士叫囂「壞人趕出去，業主話事！」並數度與在場街坊爆發罵戰，有記者投訴被舊法團一派的街坊以私人地方為由驅趕出大廈外近電車路，一度驚動警員到場了解，逗留約五分鐘後離開。

會議在民政事務處聯絡主任協助及中西區區議員黃明志監場之下，昨晚11時許完成投票，並開始點票程序，凌晨零時完成結果，六名現屆法團支持的候選人全數當選，其餘五席則由舊法團支持的候選人上任，其後再經投票後，主席、副主席、司庫及秘書四個職位均由開明派法團候選人當選，現場街坊獲悉現屆法團保持優勢，不禁激動拍掌大叫「杜絕圍標！」期望今屆法團能順利完成大廈大維修工程。