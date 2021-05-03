全港首個社區電視平台開台　中小學生主導　製作逾百條共融短片

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-03 13:06

由香港勞工及福利局「社區投資共享基金」資助的「鄰住創本視」，透過連結社會上不同持份者，配對各區中小學，活用校內及跨界別資源，創立全港首個社區電視平台，並於上月30日舉行開台啟動禮暨節目巡禮。

全港首個社區電視平台「鄰住創本視」由「記事本有限公司」及「活意有限公司」聯合策劃，是勞福局的社區投資共享基金資助的計劃。（「鄰住創本視」提供圖片）

全港首個社區電視平台「鄰住創本視」由「記事本有限公司」及「活意有限公司」聯合策劃，是勞福局的社區投資共享基金資助的計劃。以「寓教於樂」為理念，透過運用「社、校、商、傳」協作模式，配對各區中小學，活用校內及連結跨界別資源，參與計劃的學生經過影視製作培訓後，深入社區發掘不同有情趣的故事，並拍攝成至少100條不同內容模式的短片，定期於「鄰住創本視」社區網絡電視平台發佈，打造一個由中小學生主導的社區頻道。

社區網絡電視平台於上月30日舉行開台啟動禮暨節目巡禮，由「ViuTV最後一屆口罩小姐」季軍得主馮寶欣，以及參與計劃的中五學生Rosemary擔任司儀，社區投資共享基金委員會主席關則輝及藝人譚玉英分別擔任主禮及分享嘉賓。關則輝表示，希望參與「鄰住創本視」的學生，可透過創意短片，令不同界別、不同機構能利用這個社區電視平台連結起來，傳播社會共融訊息，建立社會資本。譚玉英則勉勵年輕人，指若要從事演藝行業，需要多留意社會上、身邊的人和事物，多看書，慢慢累積知識，得到啟發便可以有更好的演出。而「鄰住創本視」計劃發起人李志堅期望更多學校、社企、社福機構、商界及傳媒能多多支持年輕人，讓他們有更多機會發揮創意，為社區帶來正能量及改變。

「鄰住創本視」計劃為期3年，將有30間中小學參加，學生就六大主題製作多樣化節目，包括專題訪問、人物專訪、綜藝遊戲、真人騷、紀實及處境劇等，並於各大社交媒體平台發佈。目前「鄰住創本視」網頁已有關於傷健共融、少數族裔、科技向善及樂齡的短片。