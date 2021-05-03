撰文： 馮國良 最後更新日期： 2021-05-03 17:47

造價達5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉，康文署早前宣佈受梘液影響出現大量泡沫，關閉多日進行徹底清潔，今日（3日）重新開放，不過場地當眼處貼上《遊樂場地條例》通告，有區議員直指條例之廣闊，巿民隨時誤墮法網，變相「齋睇無得玩」，與當初興建時力推親水文化的目的背道而馳，明日會在區議會上要求康文署解釋相關定義。

觀塘海濱噴泉工程自動工以來便爭議不斷，上月22日僅開放一天，翌日下午被人發現嬉水區有地磚輕微移位，其後更有兩個出水口無法噴水，須用欄杆圍起待修，至上周一(26日)，康文署宣佈懷疑噴泉受梘液影響出現大量泡沫，已關閉音樂噴泉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔，而事前兩日《100毛》藝人「東方昇」在噴泉直播時用梘液沖涼，被康文署不點名批評會影響他人。

康文署經過排走池水及徹底清潔，完成相關池水水質測試後，今日重新開放。現場所見，由於今日下着濛濛細雨，下午時分無人靠近噴泉或嬉水區觀賞，噴泉附近的當眼位置，亦貼出公眾衞生及巿政條例(香港法例第132章)《遊樂場地條例》以及「請勿污染池水，違例者可被檢控」等通告，要求巿民遵守法例。

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違遊樂場地條例者可被判罰款或監禁

翻查《遊樂場地條例》內容細則，定義相當廣闊，例如任何人不得在任何遊樂場地內故意或因疏忽而污損、毀壞、弄污或弄髒場內設施；亦禁止任何人在場內人湖、池塘、溪澗或水中沐浴、涉水或洗濯，故意或因疏忽而將任何上述地方的水弄污或污染；禁止人在場內使用淫褻性言語，吐痰、拋擲扔棄物、撿拾廢棄物，甚至禁止身上有蚤蟲或骯髒的人進入場內，違反以上法例的人士可被判罰款2,000元及監禁14天。

觀塘區議會地區設施管理委員會主席黃子健表示，當局力推觀塘音樂噴泉時，曾因應立法會議員建議，聲稱加強親水元素，故此噴泉內設有嬉水區供巿民玩樂，由規劃至完工後，康文署從未提出使用噴泉的巿民必須遵守《遊樂場地條例》，如今突然在噴泉貼出有關通告，令區議員及巿民相當迷惘，「究竟乜嘢係做得，乜嘢係唔做得？進入嬉水區的巿民算唔算犯法？」他會在明日（4日）區議會大會中，要求康文署詳細闡述條例及使用限制。