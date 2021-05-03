塞爆觀塘｜海濱發展區新交通改動方案曝光　議員：隨時塞上加塞

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-03 23:26

觀塘未來隨時塞上加塞。城規會今年三月宣布修訂觀塘（南部）分區計劃大綱核准圖，並就有關修訂諮詢公眾至本月20日，最新區議會文件指已構思的觀塘行動區將會有一系列基建設施工程，當中涉及新增交通燈、改道以及重置觀塘公共運輸交匯處，明日在區議會上作出討論，有區議員指巴士繁忙時段由總站開出開源道，現時便要塞足45分鐘，擔心工程進行後，區內塞車將以一小時以上計算，冀部門提出改善措施。

工程方案提出多項重大交通改動

根據觀塘區議會會議文件顯示，發展局起動九龍東辦事處為配合「觀塘行動區」發展，提出一系列基建設施工程，包括興建新道路、行人天橋和進行道路改善工程，以及重整觀塘汽車渡輪碼頭用地設施等。土木工程拓展署去年3月委聘工程顧問公司，就建議的基礎設計施工，展開勘查研究及詳細設計，現時已完成相關研究，並就工程計劃提出初步設計。

設計方案中較大的交通改動，包括將現時偉業街與開源道交界的迴旋處改為交通控制路口；現時基業街位於基業里以北的路段改為雙向行車；擴闊近觀塘道一段勵業街北行行車線；改動偉發道與偉業街路口，包括改設左轉無阻行車線，同時改善交通燈號控制模式，車輛從偉業街西行將不准右轉至偉發道，及車輛從偉業街東行將不准右轉上觀塘繞道等。

區議員：巴士總站出開源道塞足45分鐘

另一個有機會影響區內交通流量是重置觀塘碼頭公共交通交匯處，文件指由於涉及道路、行人路、路旁花槽與地下公用設施的改動，會將上址重新配置為臨時公共交匯處，施工將分階段進行，以維持現有服務，其間會確保有足夠車輛停泊上落位置及安裝臨時交通指示牌，維持巴士及其他公共交通工具正常服務。上述道路工程將會根據道路(工程、使用及補償)條例進行刊憲，有待詳細設計完成後，再向立法會財委員會申請撥款動工，相關議案將明日交由觀塘區議會大會中作出討論。

觀塘區議會副主席莫建成表示，現時觀塘繁忙時間塞車有目共睹，單是由觀塘碼頭總站駛出開源道近觀塘道迴旋處，至少耗上45分鐘以上，質疑設計方案如何做到聲稱可在不影響公共交通的情況下雙軌同步進行工程，有待政府關部門官員明日作出詳細解畫。

觀塘區議會主席蔡澤鴻期望政府官員明日就工程引起的交通改動作出充份解述。(資料圖片)

觀塘區議員主席蔡澤鴻表示，上周已有發展局政務官預先將工程交通改動方案交予區議員預先審視，他亦留意到偉發道與偉業街路口改動方案，有機會影響往來觀塘至將軍澳隧道收費亭一段的交通流量，至於觀塘碼頭一帶的地區規劃新發展，引致一連串改路及新增交通設施，希望明日有足夠時間作出討論及了解，再行提出意見。