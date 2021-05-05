天水圍聚星樓現反對過渡屋橫額 屏山村民稱要誓死保護古蹟文物

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-05 19:40

新世界發展去年宣布以象徵式租金1元，將於天水圍站旁邊的三幅農地租予社企「要有光」，以興建社會房屋「光村」，不過項目卻引起屏山居民反對。近日有市民拍得，歷史古蹟聚星樓被人掛上了不同橫額，橫額寫有「光村摧毀文物徑」、「屏山居民堅決反對光村」等的字樣，相信是由屏山「三圍六村」的居民放置。一班居民又指，會誓死保護屏山古蹟文物，更揚言如有關的規劃申請獲得通過，村民將採取升級行動。

位於新界元朗的屏山文物徑是香港首條文物徑，於1993年12月12日開幕，長約1.6公里，而社企「要有光」將發展的「光村」，涉及約2.8萬平方呎的地皮鄰近屏山文物徑、歷史古蹟聚星樓及達德公所，預計將興建不多於三層的建築物，最快於2022年落成，可提供100個社會房屋單位供300多人入住，而每戶租期為不多於3年。此外，「光村」項目內亦會設有文化活動室，供舉辦文化活動。

日前有市民拍得照片，在鄰近天水圍西鐵站、聚星樓一帶出現了不同的白底紅字橫額，上面有一段村民就「要有光」向城規會申請改劃土地用途的反對聲明，批評政府「專橫」、在文物保育上「講一套做一套」；內容更表示政府如不終止有關規劃申請，「官逼民反」之下將有升級行動。此外，橫額亦大字寫有「由於政府帶頭破壞，文物徑將全面封閉」的字樣。

元朗區議員張智陽指，留意到欄杆上的橫額在農曆新年前後已有，聚星樓上的亦已放置了一段時間，近日被放上網後成為話題。他指，居民如此反對「光村」項目，一來害怕影響到屏山文物徑，二來亦因為不希望區內會新增外來人口。張又稱，去年區議會上曾有「要有光」代表前來講述有關項目，惟只是十分概括，現時他已與另一名區議員區國權要求在未來的房屋及城鄉規劃和發展委員會會議作出討論，希望政府能提供多些資料，再決定是否有下一步行動。