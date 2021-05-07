飛蟻大軍入侵本港多個屋苑　專家解構民間謬誤　三大方法杜絕蟻患

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-07 17:30

本港下周一將迎來長達六日的下雨天，潮濕多雨的季節引來成千上萬的飛蟻大軍，本港多個屋苑業主在網上求救，指大雨前夕有大量飛蟻入侵家中，擔心一旦落地生根，會成為白蟻之禍，有人獻計使用水盆照光滅蟻，亦有人利用家電器及生物滅蟻法，有專家指白蟻不但可透過窗戶飛入，更能沿渠管爬進私人屋苑單位，建議善用三大方法杜絕蟻患。

葵青區議員王振霖表示，近日雨季來臨前夕，接獲青華苑及長康邨近山邊的居民求助，指有飛蟻飛入屋中，擔心會蛻變成白蟻蛀蝕木器，相信其他本港屋苑亦存在同樣蟻患，他在facebook群組中建議巿民可利用水盆盛載清水及倒入少量洗潔精，以燈光長時間照射向水盆，吸引飛蟻自行飛落水中淹死，他亦提醒街坊留意家中窗戶是否緊閉，以免被飛蟻有機可乘。

港台澳網民發帖求助

除了青衣區，將軍澳私人屋苑以至台灣及澳門等地，均有網民在網上求救，指飛蟻有如千軍萬馬般飛入家中，即使用水盆照燈方法亦無法完全杜絕，而且越引越多，部分人更上載白蟻蛀入木枱的圖片，場面嚇人。

飛蟻禍患在雨季不絕，有本地YouTuber及網民獻計利用吸塵機、電蚊拍杜絕飛蟻，亦有人建議在窗戶安裝蚊網將飛蟻排除在外，而飼養蜥蝪及跳蛛的主人指飛蟻成為寵物的盤中餐，數量之多「加唔切鈣粉補充(營養)」，笑言「睇嚟要養返隻食蟻獸。」

專家：飛蟻常見於初夏低氣壓氣候

香港昆蟲學會會長饒戈表示，飛蟻又稱大水蟻，主要是出現於大雨前後而得名，本港常見的品種包括黃翅大白蟻(Macrotermes barneyi)、黑翅土白蟻(Odontotermes formosanus)兩種，主要以翅膀顏色做區分，兩者皆因白蟻需要分巢，性成熟的雌雄白蟻各自生出翅膀飛行至別處繁衍後代，故靠近後山植坡的屋苑或村屋尤為常見。

饒指出，飛蟻屬趨光性昆蟲，較多在低氣壓及黃昏時段後出沒，有人建議打燈於水盆中滅蟻，但他指飛蟻一旦觸地，翅膀便會快速脫落，加上屋內有其他燈光，變相分散集中點，反而吸引更多飛蟻，建議加裝蚊紗更為妥當，「搵燈照住水盆唔會百分百引到飛蟻落水，可能只有一半中招，其餘飛蟻掂到牆身或地下就會甩翼，仲識得搵地方匿埋。」

香港蟲害管理學會主席陳澤森表示，飛蟻會在潮濕及木製地方繁殖，而且不一定透過窗戶入屋，以往曾試過有太古城及尖東等私人屋苑的渠管，爬入室內單位脫翼變成白蟻，蛀食木地板、地腳線或廚櫃，故此建議巿民可開冷氣保持室內環境長期乾爽，以及經常檢查廚廁渠管，防止長期積水或漏水，一旦發現有飛蟻入屋，可用吸塵機吸走，但忌用抽濕機或臭丸，因無助趕走飛蟻及抽走櫃內濕氣，亦可在下午四點前開門窗讓空氣對流，便能杜絕白蟻禍患。

專家建議三大方法：

1)定期檢查渠管或其他隱蔽暗角，防止積水或漏水，被飛蟻有機可乘進行繁殖。

2)長期保持室內乾爽通風，可開冷氣機抽濕或黃昏前用窗戶通風對流。

3)一旦發現飛蟻入屋，可用吸塵機吸走，而抽濕機或臭丸無助杜絕蟻患。