撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-10 13:30

繼早前馬鞍山恆安邨發生入屋劫案、將軍澳兩屋邨共逾60戶門外出現可疑符號，元朗洪福邨亦有懷疑「踩線」事件！有街坊指，昨日（7日）門前的防盜魚眼鏡頭拍到有一名中年男子在家門前試探，期間更嘗試插入鎖鑰開門並用力拉扯鐵閘，幸最後未能成功。有區議員指將就事件聯絡房署、管理處及警民關係科，同時呼籲街坊如發現可疑人士要立即通報，區議員其後表示，警方經調查後，原來是長者搞錯門戶，涉事長者家人亦已知悉事件，「踩線」一案證實是虛驚一場。

近日各公共屋邨都有可疑人士出沒，昨日元朗洪福邨都有街坊揭發懷疑「踩線」事件。（資料圖片／葉家豪攝）

昨日有居於洪福邨洪溢樓的街坊在網上發帖，指事發於7日晚上，從他上載的多段短片可見，一名身穿黑衣、年約50至60歲的男子走到其家門前位置，左右張望和徘徊，一度嘗試插入鎖鑰開門並用力拉扯鐵閘，其間有同層的街坊經過時，男子即低頭找鎖匙，逗留大約四至五分鐘後離開現場。該名住客其後翻看防盜眼錄影後揭發事件，由於不認識對方，故對事件表示震驚，直指「依家啲新公屋咁唔安全」，又認為大廈的看更「請咗等於冇請」。有同邨的洪欣樓街坊留言指，曾在家中遇上同樣事件，當時他處變不驚，「當時我喺屋企，我睇佢玩咗陣再開門同佢講，佢嚇到嗱嗱聲走咗。」

元朗區議員陳樹暉其後在Facebook專頁發帖，提醒街坊留意門戶安全。他表示，過去每年至少發生兩、三宗同類「踩線」事件，每逢年尾最多，而以他所知，片中男子是首次出沒。陳樹暉又指，將就上述事件聯絡管理處進行「認人」，看有關男子是否該邨居民，亦會於下周向房署及警民關係科反映要求跟進，並製作海報張貼在各座大堂。陳樹暉又在帖文中指，洪福邨人口結構相對年輕，不少住戶都會在房署容許的位置安裝防盗設備，建議「有心人」自重。陳樹暉其後再次發帖，指警方跟進事件後，證實該名長者搞錯門戶，其家人亦已知悉事件，懷疑「踩線」一事屬虛驚一場，並指若向市民造成不便，向大家致歉，但亦呼籲大家繼續留意門戶安全。