母親節｜多區區議員擺街站派禮物　環保、關懷元素大行其道

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-09 18:31

今日（9日）正值母親節，不少巿民都趁假日帶同父母出外慶祝，唯獨區議員反而是最忙碌的日子，多區區議員近日在區內派發應節小禮物，因應近年興起的環保元素，區議員送禮時選擇可重覆使用的康乃馨番梘花、毛巾花及食用菜花束，亦有區議員棄花改為派發福袋，甚至上門為獨居婆婆送上午膳，為基層送暖。

各區區議員今年母親節各出奇謀，有人源用傳統方式送上康乃馨鮮花束，不過亦有區議員選擇可重覆使用的環保花束，例如荃灣區議員潘朗聰、東區區議員周卓奇、陳寶琼、仇栩欣以及深水埗區議員何啟明等人，在街頭派發可用作洗手的康乃馨番梘花束，而東區區議員韋少力亦送出用毛巾摺成的花束；至於元朗區議員黎國泳則想出另類創意，以西蘭花、芫荽及韮菜花束成的花球送贈予當區居民，可謂食得又睇得。

派小禮物加入可使用元素

除了環保花束外，西貢區的梁衍忻、南區的林德區議員，在街站向街坊送上綠色多肉盆栽，元朗區的陳樹暉則提供三款包括薄荷在內的香草盆栽，聲稱可讓媽媽們在節日下廚時添加色香味。

疫下母親節街站化身小型嘉年華

另外，因應疫情及限聚令，民眾無法聚眾活動，有區議員將街站化身小型嘉年華，元朗區議員區國權及候文健聯合在天盛苑外設街站，讓街坊任選太陽花、康乃馨鮮花及香皂花其中一種花束，巿民排隊期間尚有摺紙、歌唱表演，為母親節獻上一點心思。葵青區議員王必敏則在街頭設置抽獎紀念品及Memo紙心意卡環節，讓女兒向母親表達愛意，同場亦有打卡影相位及街頭表演，為疫下母親節加添一份趣味。

母親節固然是普天同慶的日子，但對低收入家庭或獨居老人來說，溫飽才是最重要。油尖旺區副主席余德寶稱以往母親節經常在街頭送花給母親，今年試改為送暖，上門向獨居母親送上午餐，向她們提供更需要的關心和問候。同區的李傲然議員今天在大角咀道福利街交界設街站，向有需要基層派發福利包，每位街坊可獲贈口罩一盒、愛心福米一包，現場所見大派長龍，大部分均為較為年長的人士。