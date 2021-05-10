撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-10 18:13

公立醫院床位長期爆滿已是老生常談，因應疫情又需要安排隔離及負壓病房，醫院同時面對流感高峰期的夾攻，使原本爆滿的情況更為嚴峻。大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院的床位入住率成為全港之冠，在復活節假期期間，入住率高達124％，情況令人擔憂。早前當局提及第二個十年醫院發展計劃中，在那打素醫院及大埔醫院的停車場土地上興建一幢連接兩所醫院的醫院大樓，預計可增設約800張病床。今日（10日）大埔醫療、教育及社會服務委員會就那打素醫院事宜作出討論，並促請當局加快擴建計劃，以應付區內市民需要。

大埔區議會今日討論有關第二個十年醫院發展計劃，有區議員對擴展計劃詳情及現時那打素醫院的情況作出查詢，認為擴展計劃應半年一次作出討論，以便跟進工程情況。醫管局回覆擴展計劃的文件時指出，醫管局將在第二個十年醫院發展計劃在現時位於大埔醫院和那打素醫院之間的停車場土地上，興建一幢連接兩所醫院的醫院大樓，預計可增設約800張病床，並於本年2月就工程開始進行概念方案，會按部就班進行前期準備工作，包括土地勘測、技術評估與詳細設計。

大埔區議會今日討論有關第二個十年醫院發展計劃，有區議員對擴展計劃詳情及現時那打素醫院的情況作出查詢，認為擴展計劃應半年一次作出討論，以便跟進工程情況。（區政聯盟大埔及北區工作隊FB截圖）

富蝶邨即將落成人口急增 情況令人憂慮

文件動議人區鎮濠提出，那打素醫院在復活節假期間，醫院入住率高達到124％，在午夜時段也經常多於100％，為新界聯網的入住率之冠，促當局交代原因，對於日後醫院將會新增的800個床位能追得上人口增長感到質疑。他又指出，隨着附近的富蝶邨在數年後落成、入伙及新界東北計劃下，人口定必高速增長，情況令人擔憂。

大埔富蝶邨即將落成，料區內人口會迎來高速增長。（資料圖片）

劉勇威形容擴建計劃刻不容緩，他表示，若以現時其他聯網的第一個十年醫院發展計劃作參考，北區醫院在2028年，即12年後才能完成擴建，但在現時那打素醫院逼爆的情況下，他對於醫院如何應對這12年的過渡期存疑。

促當局公開工程詳情

基於人口增長，現時所預計的800個床位又是否能足夠應付，故劉勇威希望醫管局能持續公開相關資料，讓大眾了解計劃進展。他又提到，過往政府在一些基建工程上往往都在「臨門一腳」，動工在即才告知工程詳情，變相以工程進度迫使議會通過。此外，他亦認為計劃缺乏地區資訊，促請當局在過程中應多考慮地區持份者的意見。

任啟邦則對醫院的人手作出提問，他表示現時因應不同的社會因素，掀起移民潮，故向當局查詢在本年度醫院的人手流失及離職數字。他亦提到，日前他和家人曾到訪大埔賽馬會門診時，發現診所長期爆滿，在晚間和隔日的早上均只有同一名護士值班，顯示人手緊張；加上區內兩間門診沿用已久，認為設立社區醫療中心十分急切，需要適時跟進。

姚鈞豪指出，據他所知，目前兒科使用率不高，故有其他醫護人員被調往內科工作，關注會否在疫後回復原來的人手分配。此外，他亦對現時醫護需要每周檢測一次的安排作出查詢。陳蔚嘉則對擴展工程後，那打素醫院主力成為社區日間服務的說法作出質疑，認為安排變相令床位更少。

現時大埔那打素醫院床位長期爆滿，入住率成為全港之冠。區議員憂醫院未能滿足區內市民需要。（資料圖片）

醫管局：入住率多與疫情及人口老化有關

醫管局回覆查詢時指出，醫院入住率多與現時年齡老化及疫情有關。在4月30日至5月6日期間，那打素醫院的急症使用人次為235至279人，內科病人為101％至113％；兒科是26％至61％；骨科是65％至75％。代表指出，因患者年紀大，以一些都市病為主，而病情複雜，醫院亦比以往提供更多關顧。加上在肺炎肆虐期間，醫院進行更多準備工夫，包括定期開會傾談日後安排，以及內科亦需要為一些無症狀和懷疑確診的病人留位觀察後，再轉向普通病房，增加床位入住率。對於病人的流動，醫管局代表則指出需要病人跨區的情況不普遍，每間醫院均有統一的標準，是以病人需要作為前提。

醫管局回覆查詢時指出，醫院入住率多和現時年齡老化及疫情有關。（資料圖片）

擴建建築物由那打素醫院及大埔醫院共用

對於那打素醫院擴展計劃，局方表示一直十分重視，明白區內多長者，需求大，在地方及安排中亦有討論準備開始計劃。醫管局代表提到，在硬件（建築物）建成後，亦需要有軟件（醫護人員）配合，目前局方正積極吸引人才留港發展及提供服務。現時擴建的建築物暫定為兩家醫院共用，主要為住院用途，那打素醫院料會主力為社區日間服務，供市民得到服務後回家，而大埔醫院則保持復康用途。

至於現時醫院員工調配和離職方面，醫管局代表稱兩者情況均較為少見，雖然有零星內調情況，但員工在一段時間後會回流原有部門，而護士則有「3年抱兩」的情況，即是因訓練而去其他科工作。離職情況則會定期開會討論，雖有流失，但目前所見並不多，大多均是轉向私家醫院工作。對現時醫護需要每周檢測一次的安排，代表則指出，此安排早於今年1月開始，部分負責高危病人如長者、癌症患者等醫護需要進行檢測，相信他們已有相關經驗。代表又指，檢查使用抗原測試，在醫護上班前進行，完成兩針疫苗14日後，醫護則可自行選擇驗或不驗。